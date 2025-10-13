ver también Mientras que Alianza Lima sueña con fichar a Luis Advíncula, se filtró la decisión que tomarán con Guillermo Enrique

La delicada situación de Alianza Lima en el Torneo Clausura ha provocado una revisión exhaustiva en el club. Contrario a lo esperado por gran parte de la prensa deportiva y la afición, que daban por segura la continuidad de Néstor Gorosito, el presidente de Aliancistas del Perú, Jorge Zúñiga, ha generado un cambio en las expectativas. Sus recientes declaraciones han puesto en duda la permanencia del técnico argentino, afirmando que su puesto, como el de cualquier profesional en el fútbol, está bajo un estricto escrutinio de rendimiento.

Néstor Gorosito está bastante cuestionado

El punto de quiebre fue la contundente crítica de Zúñiga tras los recientes resultados negativos del equipo. La declaración que más impactó y que establece el nuevo rumbo en Matute es que “el fútbol es como un ministro, todos están en evaluación”, una comparación que resalta la constante exigencia de resultados en la alta competencia. Esta postura, manifestada en medios como TV Perú Deportes del periodista Alfredo Ccasa Godoy, difiere del optimismo que rodeaba a ‘Pipo’ Gorosito, quien gozaba de un amplio respaldo tras su destacada actuación en la Copa Sudamericana.

Alianza Lima no asegura a Néstor Gorosito. (Foto: X).

Hasta hace poco, la creencia general era que la directiva estaba trabajando en la renovación de Gorosito. Se hablaba de “conversaciones avanzadas” y se enfatizaba el compromiso del entrenador con el proyecto institucional a largo plazo. Sin embargo, el presente liguero, caracterizado por la pérdida de puntos cruciales en casa, ha prevalecido sobre los logros pasados y ha forzado a la directiva a reconsiderar la estabilidad del banquillo.

Alianza Lima no puede seguir perdiendo

Zúñiga fue explícito al señalar que “perder puntos importantes en casa es inaceptable”, insistiendo en que un club de la magnitud de Alianza Lima, por su “historia, su cultura y por su ADN, debe ser campeón”. Esta auto exigencia institucional ahora se traslada directamente al cuerpo técnico. El dirigente demanda autocrítica y acción inmediata, sugiriendo que el equipo tiene la capacidad de rendir más y que se deben “tomar acciones y enmendar situaciones que no deben ocurrir”.

Tweet placeholder

La decisión radical no implica un despido inmediato, sino la implementación de una evaluación continua de su desempeño. Gorosito enfrentará las próximas jornadas del Clausura con la presión de saber que su futuro inmediato depende de un cambio drástico en la dinámica del equipo. Aunque el presidente del Fondo Blanquiazul admitió que factores externos, como el arbitraje, pudieron haber influido, su enfoque principal es en la necesidad de corregir errores internos y retomar la senda del triunfo.

Alianza Lima espera resultados positivos

Con todo lo anterior nos damos cuenta, de que el panorama para Néstor Gorosito ha cambiado radicalmente. Lo que muchos consideraban una renovación inminente ahora es una tensa espera. La exigencia de Jorge Zúñiga es clara: los puestos están en constante “evaluación” y solo los resultados positivos garantizarán la continuidad del técnico argentino al frente de Alianza Lima. Los resultados de final de temporada, serán claves para saber el desenlace final.