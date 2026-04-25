“Está muy afectado”: el pedido de Sekou Gassama al conocer que ya no sería tomado en cuenta en Universitario

Ahora que Universitario de Deportes encontró un nuevo aire de la mano de Jorge Araujo como entrenador interino y que espera seguir consiguiendo triunfos en el Torneo Apertura 2026, muchos se preguntan qué es lo que realmente sucederá con el futuro de Sekou Gassama. Si bien se filtró que ya no sería tomado en cuenta, hoy se conoció que realizó una especie de pedido.

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Fuente: Universitario.

Y es que para nadie es ninguna novedad que Sekou Gassama no ha cumplido con las expectativas que se tenían de su juego, además de que tampoco es que haya tenido tantas chances de jugar al haber estado lesionado durante un buen tiempo. Esta situación generó que se hable que no jugaría más en Universitario de Deportes y el atacante espera por una nueva oportunidad.

“Hablé con su entorno de Gassama y el jugador está muy afectado. Su representante, según lo que me comentaron, cree que no va a ser tomado en cuenta más y cree que está mal porque Gassama está cobrando sueldo y así va a ser hasta el final del Apertura”; reveló el periodista deportivo Gustavo Peralta durante el programa ‘Pepas de la PM‘ respecto a las intenciones del delantero.

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En esta misma línea, se filtró que incluso los jugadores de la ‘U’ están al pendiente del pedido “Ellos creen, y Gassama también se lo ha dicho a varios de sus compañeros, le deberían dar una chance más para mostrar algo más porque en la ‘U’ que jugó fue en la peor versión del equipo. Habría que ver cómo se desarrolla en esta situación. Él cree eso, pero siento que es muy difícil”.

¿Universitario optará por rescindir el vínculo contractual de Sekou Gassama?

Con tan solo 3 partidos disputados entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, sin goles anotados ni asistencias registradas, cualquiera imagina que Sekou Gassama no tiene mayores chances de quedarse en Universitario de Deportes. A pesar de tener contrato, las últimas informaciones aseguran que la directiva ya habría decidido que al término del Torneo Apertura 2026 tendrá que marcharse.

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Es decir, luego de la primera etapa de la presente temporada, la ‘U’ limpiará el cupo de extranjero que por ahora le pertenece Sekou Gassama y contará con la enorme posibilidad de sumar a otro refuerzo. Eso sí, dependerá de la directiva liderará por Álvaro Barco y Franco Velazco el hecho de realizar una buena búsqueda para luego concretar un fichaje que realmente pueda estar a la altura.

DATOS CLAVES

Sekou Gassama solicitó una nueva oportunidad tras haber jugado solo tres partidos sin anotar goles.

solicitó una nueva oportunidad tras haber jugado solo tres partidos sin anotar goles. El entorno de Sekou Gassama confirmó que el delantero seguirá cobrando sueldo hasta el final del Apertura.

confirmó que el delantero seguirá cobrando sueldo hasta el final del Apertura. La directiva de Universitario planea liberar el cupo de extranjero del atacante al terminar el torneo.