“Ya no da más”: hinchas de Alianza Lima destruyen a Paolo Guerrero por su nivel mostrado ante Atlético Grau

Alianza Lima consiguió una muy buena victoria el día de hoy en su visita a Atlético Grau en el Estadio Mansiche de Trujillo. Si bien con estos tres puntos vuelven al primer lugar del Torneo Apertura 2026, todo parece indicar que los hinchas están más exigentes que nunca y se la tienen jurada a un Paolo Guerrero que no mostró un rendimiento óptimo en el norte del país.

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Si bien Paolo Guerrero fue titular en el duelo entre Atlético Grau vs. Alianza Lima, recordemos que fue cambiado en el segundo tiempo y esto generó otro aire en la ofensiva del equipo. Lo concreto es que el goleador blanquiazul no demostró el nivel que seguramente esperaban los aficionados y a través de las redes sociales es que cuestionaron dicho nivel mostrado.

“A mi parecer, pésimo partido de Paolo Guerrero que jugó más de tiempo y medio, o algo por ahí. No ganó ni una sola, su marcador central lo almorzó por completo. Cuando lo referencian, pierde y mal”, “Amigo Paolo Guerrero ya no ya, no da más” y “Paolo Guerrero no puede ser titular, realmente es jugar con uno menos”; fueron algunos de los comentarios de los hinchas de Alianza Lima en ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Con esta clase de reacciones entendemos que el aficionado de Alianza Lima, quien por cierto colmó las tribunas del Estadio Mansiche de Trujillo esta tarde frente a Atlético Grau, se da cuenta que en algunos partidos Paolo Guerrero no cumple con las expectativas. Por más goleador que sea y vigencia que muestre a sus 42 años, hay encuentros en donde queda expuesto ante una marca férrea.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Los buenos números de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

A pesar de las durísimas críticas hacia el nivel mostrado por Paolo Guerrero en el más reciente partido de hoy ante Atlético Grau, no perdamos de vista que Alianza Lima ganó 1-0 con gol de Eryc Castillo y volvió a lo más alto del Torneo Apertura 2026. A raíz de este escenario es que los blanquiazules vienen consiguiendo muy buenos números y estadísticas en lo que va del campeonato nacional.

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En 12 partidos disputados hasta el momento, Alianza Lima ha logrado 9 victorias, 2 empates y tan solo 1 derrota que fue en el clásico del fútbol peruano frente a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. Con 29 puntos de 36 en disputa, 22 goles a favor y 5 en contra, los liderados técnicamente por Pablo Guede son firmes candidatos al título y nadie los moverá de dicho objetivo.

Alianza Lima de Pablo Guede en la Liga1 2026:

✅9 victorias

📌2 empates

📌1 derrota

29 puntos de 36 posibles

7 vallas invictas en 12 partidos

⚽️22 goles a favor y 5 en contra

❌Sólo perdió 1-0 ante Universitario en Monumental@ClubALoficial @L1MAX_ @apresion1

📸@Liga1TeApuesto pic.twitter.com/0bXYMavZXw — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) April 26, 2026

DATOS CLAVES

Alianza Lima venció 1-0 a Atlético Grau con un gol anotado por Eryc Castillo .

venció 1-0 a con un gol anotado por . El triunfo obtenido en el Estadio Mansiche permitió a los íntimos alcanzar los 29 puntos .

permitió a los íntimos alcanzar los . Paolo Guerrero fue sustituido en el segundo tiempo tras recibir duras críticas por su rendimiento.