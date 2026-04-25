Mientras Universitario continúa en la búsqueda de su nuevo entrenador tras la salida de Javier Rabanal, una de las opciones más pedidas por la hinchada quedó completamente descartada en las últimas horas.

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Se trata de Jorge Fossati, quien era el gran favorito de los fanáticos cremas para volver al club. Sin embargo, pese a la presión del entorno, la dirigencia decidió no considerarlo dentro de su lista final de candidatos.

Ante ese panorama, el ‘Nonno’ no esperó más y optó por avanzar en su carrera profesional, dejando atrás cualquier posibilidad de regresar a Ate en el corto plazo.

Finalmente, Jorge Fossati llegó a un acuerdo total con Liverpool de Uruguay y fue oficializado como su nuevo entrenador para lo que resta de la temporada.

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La ilusión del hincha crema se rompió: Jorge Fossati no será DT de Universitario pues firmó por un club grande de Uruguay. (Foto: Universitario)

No será DT de Universitario: Jorge Fossati ya tiene nuevo club

El técnico uruguayo Jorge Fossati asumirá el cargo desde este lunes 27 de abril, iniciando de inmediato su trabajo con el plantel en busca de resultados en el torneo local, donde marcha en mitad de tabla.

Además, su debut ya tiene fecha confirmada: será el sábado 2 de mayo cuando Liverpool de Uruguay enfrente a Danubio, cerrando así definitivamente su capítulo como opción para Universitario de Deportes.

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El técnico Jorge Fossati durante el partido entre Universitario vs. Corinthians por la Copa Sudamericana y en el estadio Monumental. (Foto: Getty Images)

¿Hasta cuándo el ‘Coco’ Araujo será DT interino de Universitario?

La idea de la dirigencia de Universitario es que Jorge Araujo sea el técnico interino hasta el partido ante Alianza Atlético de Sullana, que será este domingo 26 de abril y válido por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Los números de Jorge Fossati con Universitario

Jorge Fossati tuvo dos etapas en Universitario: 2023 y 2025. En la última, la del 2025, dirigió en total 32 partidos, ganó 19, empató 8 y perdió 5, con un porcentaje de 67.71%.

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Datos claves

Jorge Fossati firmó contrato como nuevo entrenador del Liverpool de Uruguay esta temporada.

El técnico uruguayo iniciará sus trabajos con el plantel el lunes 27 de abril.

El debut oficial de Fossati será ante Danubio el próximo sábado 2 de mayo.