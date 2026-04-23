Ignacio Buse vs Arthur Fils: hora y dónde ver en vivo partido por la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid

Ignacio Buse, actual número 59 del ranking ATP, tiene un nuevo partido en el Masters 1000 de Madrid. Luego de su buen debut con triunfo ante Adrian Mannarino (46º), le toca otro francés en la segunda ronda: el reciente campeón del ATP 500 de Barcelona, el francés Arthur Fils (25º).

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La Caja Mágica vuelve a contar con la presencia del representante peruano, quien tuvo el primer triunfo de su carrera en un Masters 1000 el pasado miércoles ante Mannarino. El triunfo en dos sets (6-4 y 6-2) fue una de sus actuaciones más sólidas del año y le permitió cortar una racha de tres derrotas consecutivas.

¡IGNACIO BUSE DEBUTÓ CON VICTORIA EN EL MASTERS 1000 DE #MADRID! 🇵🇪💪



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Ahora, el premio para Ignacio Buse será un gran duelo ante uno de los jugadores de mejor rendimiento en el año, Arthur Fils. El francés viene de sumar el cuarto título de su carrera, levantando el Condé de Godó en Barcelona hace pocos días. Derrotó en la final a Andrey Rublev por 6-2 y 7-6 (2).

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Este será el primer enfrentamiento entre el ‘Colo’ y el francés en su historial. No se han enfrentado en el circuito ATP ni tampoco en Challengers. Para el limeño, es un duelo que, independientemente del resultado, sirve de aprendizaje para seguir creciendo y consolidándose en este tipo de torneos.

¿Quién es Arthur Fils, rival de Ignacio Buse?

Arthur Fils es un tenista francés, de sólo 21 años, pero ya con un importante recorrido en el circuito. Actualmente, está en el puesto 25 del ranking mundial y está en un buen momento tras su título en el ATP 500 de Barcelona. Su mejor ranking fue en abril de 2025 al llegar al 14º puesto.

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Anteriormente, ganó el ATP 250 de Lyon 2023 y los ATP 500 de Hamburgo y Tokio en 2024. Por lo cual, ya tiene cuatro títulos en su carrera a tan temprana edad. A su vez, es el tenista francés más joven en ganar un título ATP desde Gaël Monfils cuando ganó Sopot en 2005.

Empezó jugando a temprana edad al tenis, guiado por su padre hasta que rápidamente, a los 12 años, se instaló y empezó a desarrollarse bajo el ojo de la Federación Francesa de Tenis. Su debut profesional fue en 2021 con sólo 17 años. Ha destacado como un tenista de gran físico, con una potente derecha y gran movilidad.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs. Arthur Fils?

Ignacio Buse vs. Arthur Fils será el partido del tercer turno en la cancha número 3 de la Caja Mágica por la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid 2026. Por lo tanto, el partido se juega este viernes 24 de abril no antes de las 06:20 de la mañana, hora de Lima, Perú (no antes de las 13:20 hora local).

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¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Arthur Fils?

El partido entre Ignacio Buse y Arthur Fils contará con transmisión en vivo de las plataformas Tennis TV y Disney+ Premium.

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