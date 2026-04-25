Sin Jorge Fossati, los candidatos a dirigir a Universitario en reemplazo de Javier Rabanal

Los nombres para tomar el mando de Universitario comenzaron a sonar incluso antes de que se hiciera oficial la salida de Javier Rabanal. En las últimas horas, el movimiento se ha intensificado y la directiva de Ate ya maneja varias opciones, con propuestas que van desde entrenadores con pasado en selecciones hasta perfiles de amplio recorrido en el fútbol profesional.

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El periodista deportivo Gustavo Peralta reveló algunos de estos nombres en la última edición de L1 Radio, aunque señaló que la dirigencia ‘crema’ ha recibido más de 15 propuestas de técnicos. Mientras tanto, Jorge Araujo asumió el mando del equipo de forma interina.

Jorge Araujo junto al plantel de Universitario

Técnicos que se postularon o fueron acercados a la ‘U’

Robert Siboldi, exarquero y técnico uruguayo, tiene un amplio recorrido en el fútbol mexicano, donde dirigió a clubes como Cruz Azul, Tigres UANL y Santos Laguna. También sumó experiencia internacional al estar al frente de Al Ahli en Arabia Saudita.

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Reinaldo Rueda lidera el grupo de entrenadores con pasado en selecciones. El técnico colombiano ha dirigido a Colombia, Honduras, Ecuador y Chile, y consiguió llevar a dos de ellos a la Copa del Mundo: a los hondureños en 2010 y a los ecuatorianos en 2014.

Martín Palermo aparece entre los técnicos vinculados. El exgoleador de Boca Juniors y la selección argentina está libre tras su reciente etapa como DT de Fortaleza en Brasil. A diferencia de otros postulantes, tiene un recorrido más corto y solo suma un título en su carrera: el Torneo Clausura que ganó con Olimpia de Paraguay.

Entre los entrenadores que se acercaron a la ‘U’ aparecen Julio Vaccari, con paso reciente por Independiente; Kily González, exDT de Platense; Juan Pablo Vojvoda, con etapa en Santos; Juan Ramón Carrasco, alejado de los banquillos en los últimos años; y Pablo Peirano, con experiencia en el fútbol peruano tras dirigir a Cusco FC y Carlos A. Mannucci.

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¿Quiénes fueron descartados?

A las negativas de Ricardo Gareca, Fabián Bustos y Jorge Fossati, se suman otros técnicos que no llegarán a Universitario para reemplazar a Javier Rabanal. Según Peralta, Hernán Crespo queda descartado por su elevado costo en el mercado, mientras que Ramón Díaz, con paso por Corinthians, no encaja en el perfil.

En tanto, Omar de Felippe ha sido vinculado al club, aunque no ha existido un acercamiento formal por parte de la dirigencia ‘merengue’. Por su parte, Alejandro Restrepo, exDT de Alianza Lima, tampoco está en carpeta, pese a haber quedado libre.

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes recibió más de 15 propuestas de directores técnicos para reemplazar a Rabanal.

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Reinaldo Rueda y Robert Siboldi destacan entre los candidatos con experiencia internacional y en selecciones.