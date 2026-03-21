Hinchas apuntan contra Javier Rabanal tras nuevo empate en Liga 1: “Destruyó a un equipo tricampeón”

Universitario de Deportes no viene teniendo una buena temporada comparada con lo que había pasado en anteriores ediciones de la Liga 1. Por ese motivo, los hinchas ya está perdiendo la paciencia. Javier Rabanal no viene convenciendo al aficionado de ser el técnico ideal. Por esa razón, las redes han comenzado a arder nuevamente.

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El cuadro de Ate no pudo salir del empate sin goles ante Comerciantes Unidos. Fue un contundente 0-0 que no es soportado por el hincha que está acostumbrados a ganar, no importa la plaza que sea. Por lo que ahora, la cabeza del español viene siendo pedida. Ya que no confían en que sea el correcto para estar al mando del equipo.

Lo que mencionan en comentarios básicamente es la forma en la que está jugando el equipo. Sintiendo que no se está aprovechando bien a los jugadores como técnicos pasados lo hacían. Por eso muchos ya comenzaron a pedir su salida del club. No lo quieren ver más en el banquillo, mientras que otros simplemente no soportan la forma en la que se viene jugando.

Hinchas molestos con Javier Rabanal (Foto: X).

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Hasta la fecha, Universitario de Deportes ha disputado un total de 8 partidos en el Torneo Apertura. En este tiempo ha logrado ganar cuatro partidos, todos de ellos en casa, mientras que los que ha sido de visita ha terminado empatando en 3 y solo ha perdido uno contra Los Chankas. Esto le ha permitido estar en el puesto 4 con 15 puntos.

Javier Rabanal se juega su continuidad en Universitario

En la fecha número 9 el técnico español se terminará de jugar su continuidad en Universitario de Deportes. Esto debido a que se viene el Clásico y se disputará en el Estadio Monumental. Por lo que una derrota podría ser el fin de la etapa de Rabanal en la ‘U’. Muchas veces un partido tan importante como este puede hacer que un técnico tambalee.

Universitario vs. Universitario (Foto: Universitario).

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Alianza Lima viene en un momento muy bueno, si bien todavía no se muestra jugando muy bien. La realidad es que dentro de la cancha ha sabido aprovechar la pelota parada para ganar partidos cerrados. Por otro lado, Pablo Guede ha ido encontrándole la manija al equipo que viene jugando muy bien.

Este partidazo por el Torneo Apertura se jugará el próximo sábado 4 de abril, la hora confirmada es las 20:00 horas de Perú. Mientras que el coloso será el Monumental de Ate.

Datos Claves

Javier Rabanal registra 15 puntos tras disputar 8 partidos en el Torneo Apertura .

registra 15 puntos tras disputar 8 partidos en el . Universitario empató 0-0 ante Comerciantes Unidos y se ubica en el cuarto puesto.

ante y se ubica en el cuarto puesto. El clásico ante Alianza Lima será el 4 de abril a las 20:00 horas.