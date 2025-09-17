Tras igualar 0-0 ante Alianza Atlético: el jugador que más exigen los hinchas de Sporting Cristal en lugar de Yoshimar Yotún

Sporting Cristal perdió una tremenda oportunidad de oro el día de hoy al igualar 0-0 frente a Alianza Atlético de Sullana. En el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025, los celestes empezaron a complicarse y podrían decirle adiós a la obtención del título. Es justamente en este escenario que uno de los jugadores más cuestionados del día es Yoshimar Yotún y los hinchas ya tienen a un nombre muy importante que piden como reemplazante.

Por más que Yoshimar Yotún sea capitán de Sporting Cristal, haya regresado al fútbol luego de 15 largos meses y que en su momento era bastante extrañado por el pueblo cervecero, ahora parece que no lo quieren ver ni en pintura. Distintos comentarios en redes sociales lo critican duramente por el rendimiento mostrado el día de hoy en el Estadio Alberto Gallardo y piden la presencia de Ian Wisdom nuevamente como titular.

Así como el nombre del popular ‘Yoshi’ no está siendo tomado de manera positiva entre los hinchas de Sporting Cristal desde que regresó al fútbol profesional, ahora es Ian Wisdom quien genera tendencia al evidenciar que lo extrañan en demasía. Teniendo en cuenta que venía siendo titular y rindiendo de estupenda manera en esta temporada 2025, ahora queda clarísimo que no debió perder lugar en el esquema de juego del profesor Paulo Autuori.

¿Por qué Ian Wisdom perdió la titularidad en Sporting Cristal?

Ian Wisdom venía destacando en muy buen nivel con camiseta de Sporting Cristal. Se ganó un lugar importante en el equipo titular en el inicio del Torneo Clausura 2025 e incluso fue clave en el triunfo por 1-0 frente a FBC Melgar en el Estadio Alberto Gallardo con un golazo que significó un crecimiento importante en su juego. La realidad de hoy indica que perdió espacio y que Paulo Autuori lo tiene más como una opción de recambio.

Uno de los principales motivos por los que pasó esta situación tiene que ver con el regreso de Yoshimar Yotún. El mediocampo rimense estaba compuesto por Jesús Pretell, Martín Távara e Ian Wisdom, luego se sumó ‘Yoshi’ y empezó a ganarse un lugar en la titularidad. Lo cierto es que todavía le cuesta el ritmo de competencia y está lejos de sus mejores versiones, además de los resultados negativos conseguidos durante las últimas jornadas del Torneo Clausura 2025 que coinciden con la nula participación del canterano.

El próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025

Luego del empate 0-0 de hoy ante Alianza Atlético de Sullana, ahora Sporting Cristal se alistará para enfrentar en condición de visita a Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape el próximo domingo 21 de septiembre a las 15:15 hora local en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. La hinchada celeste estará muy atenta si se dan cambios en el equipo titular y si es que por fin vuelven al triunfo, de lo contrario la posibilidad del título se les pondrá mucho más cuesta arriba.

