¡Intratable ‘La Culebra’! Doblete de Eryc Castillo para el 2-1 de Alianza Lima ante Sporting Cristal

Alianza Lima y Sporting Cristal están jugando un partidazo en el Estadio Alejandro Villanueva por el partido de vuelta de los Playoffs de la Liga 1 2025. Lo ganaban los ‘Celestes’ con el gol de penal de Martín Távara. Eryc Castillo se destapó rápido con el 1-1 y, luego, con la jugada para su doblete personal y el 2-1. Luego, Paolo Guerrero aumentó la ventaja con el 3-1 antes del final del primer tiempo.

Al minuto 27, Sporting Cristal la perdió en campo contrario, pero quedó muy mal parado. La robó Fernando Gaibor, quien habilitó a Alan Cantero para que comande el contraataque. Y, cuando picó Castillo, lo asistió de gran manera para que termine definiendo entre las piernas de Diego Enríquez y convierta su doblete y el 2-1.

El equipo de Néstor Gorosito ha sido muy oportuno. Logró golpear aprovechando los errores de Sporting Cristal. En el 1-1, no controló bien las marcas en la pelota parada. Y, en este segundo tanto de Castillo, la transición a defensa fue muy deficiente.

¿Cuántos goles tiene Eryc Castillo con Alianza Lima?

Cabe recordar que Eryc Castillo llegó a Alianza Lima a comienzos de este 2025. Este partido de vuelta ante Sporting Cristal por la semifinal de los Playoffs de Liga 1 Perú 2025 es el número 45 en todo el año para ‘La Culebra’. Con este doblete, llegó a los 12 goles anotados como ‘blanquiazul’.

El desglose de goles de Castillo en este 2025 es así: por Liga 1 anotó 6 (3 en el Torneo Apertura y sólo 1 en el Clausura más este doblete), mientras que en Copa Libertadores marcó 3 y en Sudamericana otros 3. En total, son los 12 tantos.

Paolo Guerrero se sumó al triunfo con el 3-1 en el primer tiempo

Antes del final del primer tiempo, Paolo Guerrero se anotó en el marcador con el 3-1. Nuevamente, la defensa de Sporting Cristal quedó muy mal parada, el ‘Depredador’ espera el pase de Miguel Trauco y no se pone en offside. Luego, mete un pique con balón muy bueno para luego definir ante la salida de Enríquez.

Así, Paolo Guerrero anotó su gol número 18 del año con Alianza Lima. Además, es el número 15 que anota en Liga 1, ya que tenía siete por el Torneo Apertura y otros siete en el Clausura. Los otros tres tantos los anotó en Copa Libertadores.

