¡Lo empató rápido Alianza Lima! Eryc Castillo puso el 1-1 ante Sporting Cristal en los Playoffs de Liga 1

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal en Matute por la vuelta de los Playoffs de la Liga 1 está para cualquiera. Lo empezó ganando el equipo de Paulo Autuori con un gol de penal de Martín Távara, pero llegó el empate rápido de Eryc Castillo para poner todo 1-1. El propio ecuatoriano anotó su doblete más tarde y Paolo Guerrero completó el 3-1 con el que el equipo local se fue al entretiempo.

Al minuto 16, nueve después del 1-0 de Cristal, de una pelota detenida y un mal despeje, llegó la jugada de gol. Kevin Quevedo bajó el balón para que Renzo Garcés remate al arco. Sin embargo, el defensor buscó el pase al medio para que entre Eryc Castillo y marque el gol para el 1-1.

La pelota detenida salva nuevamente al equipo de Néstor Gorosito. Si bien los ‘Celestes’ se habían adelantado, no habían justificado el triunfo en el trámite del partido. Los ‘Blanquiazules’ lo igualaron en un duelo de mucho ida y vuelta.

Eryc Castillo anotó doblete en el primer tiempo

Al minuto 27 del primer tiempo, Eryc Castillo puso el 2-1 para que Alianza Lima pase a ganar el duelo ante Cristal. De un mal pase al medio, el equipo de Paulo Autuori quedó muy mal parado en defensa y lo aprovechó el ataque ‘blanquiazul’.

Primero, la robó Fernando Gaibor para asistir rápido a Alan Cantero. Esperó a que ‘La Culebra’ pique en velocidad y cuando quedó bien posicionado se la dio para quedar mano a mano con Diego Enríquez. Su definición por entre las piernas del joven arquero ‘celeste’ provocó el 2-1.

Así, con este doblete, Eryc Castillo lleva anotados 12 goles en Alianza Lima desde su llegada a comienzos de este 2025. Este fue el sexto tanto anotado por Liga 1 (tenía tres en el Apertura y uno solo por el Clausura), mientras que anotó tres por Libertadores y otros tres por Sudamericana.

Paolo Guerrero se sumó al triunfo con el 3-1

Antes del final del primer tiempo, Paolo Guerrero se anotó en el marcador con el 3-1. Nuevamente, la defensa de Sporting Cristal quedó muy mal parada, el ‘Depredador’ espera el pase de Miguel Trauco y no se pone en offside. Luego, mete un pique con balón muy bueno para luego definir ante la salida de Enríquez.

Así, Paolo Guerrero anotó su gol número 18 del año con Alianza Lima. Además, es el número 15 que anota en Liga 1, ya que tenía siete por el Torneo Apertura y otros siete en el Clausura. Los otros tres tantos los anotó en Copa Libertadores.

