¿Vestuario dividido? Así demuestra Alianza Lima que están más unidos que nunca

Luego del episodio entre Carlos Zambrano y Hernán Barcos en el último partido frente a Los Chankas, se habla mucho de un vestuario dividido en Matute. El reclamo que le hizo el ‘Pirata’ al ‘Kaiser’ por la cinta de capitán no fue la mejor, por ello varios comentan que hay una lucha de egos entre las figuras. Pero esto ha sido completamente descartado en el mismo Estadio Alejandro Villanueva.

Resulta que a pesar de este pequeño roce que se dio en el último partido, ya todo está resuelto. Es así como se conoció que este fin de semana, los referentes máximos del equipo masculino, decidieron acompañar a las jugadoras en la final de la Liga Femenina de Fútbol.

En este caso, Carlos Zambrano, Hernán Barcos, Paolo Guerrero y Eryc Castillo son algunos nombres de jugadores que acudieron a este encuentro. Dejando en claro que para ellos lo más importante es seguir trabajando en equipo. Por lo que tomaron la decisión de unirse para alentar a sus compañeras en el cuadro femenil. Conjunto que podría llegar a salir campeón nacional si consigue un nuevo triunfo.

¿Cambios en Alianza Lima?

La situación de varios jugadores de Alianza Lima hoy están en veremos. Uno de ellos es precisamente Hernán Barcos, por ahora su futuro es incierto en Matute. Todo parece indicar que separarán sus caminos a final de temporada, por lo menos es lo que se está hablando. Esto debido a que no hay un acuerdo para que pueda firmar por una temporada más pese a sus buenos números.

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima

Hablamos de un jugador de 41 años de edad que llegó a marcar goles importantes a nivel internacional. Boca Juniors y Gremio fueron algunos de los que lo sufrieron. Por otro lado, la competencia con Paolo Guerrero parece que la terminó ganando el ‘Depredador’ con su gran momento que está teniendo.

Otros que podrían irse es Alan Cantero, Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini, no están fijos los tres extranjeros. Los dos primeros a préstamo, por lo que volverían a sus equipos en Argentina, mientras que el tercero ha tenido una temporada muy irregular. No se sabe si conseguirá renovar o se irá a otro equipo, se habla que en otros países quieren contar con sus servicios.

Alianza Lima y un último reto

El conjunto de Alianza Lima tiene un último reto por cumplir esta temporada. No consiguió pelear el título de la Liga 1, esto ha hecho que ahora pelee por llegar a la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores. Básicamente tendrá que afrontar una final para poder lograrlo.

Por ahora tienen que ganar su próximo partido y esperar que Cusco FC pierda para poder estar en la final. De no lograrlo, probablemente tenga que enfrentar a Sporting Cristal en un play off antes de tener que afrontar esta definición por llegar a ser Perú 2.

