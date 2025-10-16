“Irresponsables”: La fuerte queja de Fossati y el respaldo a Valera por su difícil momento en Universitario

Jorge Fossati volvió a hablar de Universitario en medio de un complicado momento. Si bien se determinó que el equipo crema juegue tres partidos en una semana, el técnico se mostró enojado por la situación y disparó contra todos.

“No nos gusta la programación”, comenzó Jorge Fossati sobre los partidos de Universitario. “A pesar de que hay razones que exceden a la propia Federación, la Liga o a los clubes relacionados, pero le das vuelta y el que queda en desventaja es Universitario”, comentó el técnico.

Luego, deteniéndose un momento para hablar sobre Alex Valera, el entrenador Jorge Fossati descartó que el delantero esté fingiendo sobre las lesiones que lo han alejado de la Selección Peruana.

“Alex Valera estuvo con dificultades físicas”, expresó Fossati. “Él no las inventa, como algún bobo lo ha inventado. Y perdonen lo de “bobo”, pero cuando alguien afirma algo sin tener la información correcta: eres un irresponsable”, cerró el técnico de Universitario.

Alex Valera entrenando con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la lesión de Alex Valera?

Jorge Fossati habló fuerte y claro sobre la situación de Alex Valera. Recordando que el delantero se perdió el último amistoso con la Selección Peruana por una lesión, el técnico dejó en claro que es cierto.

Además, Jorge Fossati recurrió al respaldo médico para afirmar que Alex Valera tuvo unos problemas y por eso no pudo jugar con la Selección Peruana, pero ahora ya está bien para ser tomado en cuenta por Universitario.

¿Cuánto gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 50 mil dólares en Universitario, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 600 mil dólares.

¿Hasta cuándo Jorge Fossati tiene contrato con Universitario?

Jorge Fossati tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026. Llegando al cuadro crema en abril del 2025, el técnico quiere ser tricampeón de la Liga 1.

