César Inga, el talentoso lateral izquierdo de Universitario de Deportes, se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la Liga 1. Con tan solo 23 años, su excepcional desempeño y su reciente gol con la Selección Peruana lo han puesto en la mira de clubes internacionales. Se proyecta una inminente transferencia al extranjero que no solo impulsaría su carrera, sino que también representaría un ingreso significativo para el club crema.

Ofertas concretas por César Inga

Según Gustavo Peralta de L1 Radio, el representante de Inga, Narciso Algamis, ya ha comunicado a Universitario la existencia de ofertas concretas. Entre ellas, destacan la de un equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y la de una “importante institución argentina”, aunque se ha descartado a Boca Juniors y River Plate. Se espera que ambos clubes formalicen sus propuestas en breve.

César Inga jugando en la Selección Peruana. (Foto: X).

A pesar del interés inmediato, Universitario tiene una estrategia clara: buscan retener a Inga por un semestre más, hasta mediados de 2026, a pesar de que su contrato finaliza a fines de 2027. Esta extensión permitiría al jugador consolidarse aún más en el fútbol peruano y ayudaría al club a competir por el campeonato nacional con una pieza clave en su esquema. Sorprendentemente, esta fecha también es bien recibida por el futbolista y su agente, quienes ven en ella una oportunidad para asegurar un salto internacional más sólido y beneficioso para todas las partes.

Universitario podría ganar buen dinero

La posible venta de César Inga promete ser una de las más lucrativas en la historia reciente de Universitario. Adquirido inicialmente por una cifra baja, su valor de mercado actual, estimado en un millón de dólares por Transfermarkt, sugiere un ingreso considerable, especialmente si se consideran los montos que se manejan en la MLS y en las ligas argentinas para talentos de su proyección y presente.

Mientras se define su futuro, Inga mantiene su concentración en la Liga 1 y en seguir siendo una pieza fundamental en las convocatorias de la Selección Peruana. El lateral, quien aspira a jugar en el Real Madrid, podría dar un paso intermedio a una liga competitiva en Sudamérica o Norteamérica, siguiendo el camino de otros talentos peruanos antes de alcanzar el fútbol europeo, lo que augura un futuro brillante para el joven ex ADT Tarma.

