Javier Rabanal reveló la clave en el entretiempo para que Universitario gane a ADT

El cuadro de Universitario de Deportes logró una nueva victoria en condición de local frente a ADT. Pero no fue fácil que consigan abrir el marcador, por lo que se tuvo que ajustar un poco en el descanso para que esto se pueda conseguir. Así que el entrenador español contó en conferencia de prensa lo que tuvo que hacer para que el equipo encuentre la llave del gol.

Publicidad

Publicidad

En conferencia de prensa Javier Rabanal confesó que tuvieron que hacer algunos cambios para ganar el partido. Esto debido a que si bien tenían el dominio del balón, no estaban consiguiendo generar peligro. Así que se buscó que se tenga más dinamismo en el ataque, para poder crear buenas oportunidades frente al arco rival.

“No entramos bien al partido, tuvimos pequeños errores, que no nos permitían llegar al arco. En el descanso hablamos de salir a atacar más al arco rival, de meter una marcha más en la circulación de balón buscar la espalda de la defensa, a partir de ahí en los córners apareció el gol que abre el partido, luego vino el otro, un poste y una de Lisandro, y a partir de ahí el partido solo iba en una dirección”, fue lo que explicó el entrenador de la ‘U’.

Declaraciones de Javier Rabanal:

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Esto permitió que Universitario de Deportes consiga en el segundo tiempo ganar el partido. Primero con Alex Valera anotando mediante un tiro de esquina, pero luego Martín Pérez Guedes sentencie el juego con un remate de una jugada combinada. Con lo cual, los ‘cremas’ se alzaron en casa con un 2-0 clave para este inicio del Torneo Apertura.

Javier Rabanal habló de los nuevos fichajes

ver también Martín Pérez Guedes se lució con golazo frente a la U. de Chile en la Noche Crema

De igual forma, Javier Rabanal fue consultado con respecto a los nuevos fichajes de Universitario. Los cuales, hicieron su debut en este encuentro y que notó que estuvieron muy bien dentro de la cancha. Siendo jugadores importantes y espera que puedan seguir compitiendo por un lugar en el once titular.

“Lisandro (Alzugaray) sabe entenderse con cualquiera porque tiene mucho fútbol, hoy él dio un paso al frente para intentar ser titular, Caín Fara lo hizo bastante bien, y esa es la competencia que necesito. En el momento que tengamos dos jugadores por puesto, compitiendo al 100%, es cuando los partidos tendrán un ritmo más alto y eso pretendemos”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves