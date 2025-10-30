¿Universitario sorprende y va con todo por Darío Benedetto? El golpe que sacudiría la Liga 1

Universitario quiere seguir haciendo historia. Tras conquistar el tricampeonato de la Liga 1, el club crema planea reforzarse con un fichaje de jerarquía internacional y una opción podría ser Darío Benedetto, el experimentado delantero argentino que brilló en Boca Juniors y en este momento está libre.

Escuchando el pedido que hizo Mauro ‘Toro’ Cantoro en diciembre del 2024, la dirigencia crema analizaría la posibilidad de contactar al atacante de 35 años. La idea sería incorporar a un delantero con experiencia y liderazgo para afrontar la próxima Copa Libertadores 2026.

Aunque por ahora no existe una negociación formal, la noticia ya encendió las redes sociales y provocó reacciones entre los hinchas cremas, que sueñan con ver al “Pipa” vistiendo la camiseta de Universitario.

Este movimiento, de concretarse, representaría uno de los fichajes más mediáticos en la historia reciente del fútbol peruano. Y marcaría el rumbo de que las glorias también pueden llegar a la Liga 1 como Martín Cauteruccio a Sporting Cristal o Hernán Barcos a Alianza Lima.

Darío Benedetto jugando en Newell’s Old Boys. (Foto: Getty Images)

Universitario va por Darío Benedetto

Hay que recordar que Mauro ‘Toro’ Cantoro pidió a Darío Benedetto para Universitario a fines del 2024. Sorprendiéndose por verlo en la tribuna de Boca Juniors, el exdelantero crema alzó su voz y formuló la propuesta.

“¿Tú viste dónde estuvo el ‘Pipa’ Benedetto? Vayan a buscar al ‘Pipa’ Benedetto. Estuvo en la tribuna de Boca, si no lo contratas ahora que estuvo en la tribuna de Boca, cuándo lo quieres contratar. Antes que en la tribuna de Boca, mejor jugando en la ‘U’”, comentó Mauro ‘Toro’ Cantoro en ‘Denganche’ en diciembre del 2024.

Darío Benedetto durante su paso por Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto dinero gana Darío Benedetto?

Darío Benedetto gana 70 mil dólares mensuales, según el último reporte oficial de Salary Sport sobre su tiempo en Olimpia. Otras fuentes indican que durante su etapa en Boca Juniors recibía 100 mil dólares mensuales y en Olympique Marsella de 250 mil dólares mensuales.

ver también ¡Sorpresa! Dos exfutbolistas de Universitario serán convocados por Manuel Barreto para afrontar amistosos con Perú

¿En qué clubes estuvo Darío Benedetto?

Darío Benedetto tiene 35 años, 166 goles y mostró su fútbol en clubes como América de México, Boca Juniors y Olympique Marsella. También es válido mencionar que en sus últimos tres equipos no registró goles: Querétaro, Olimpia y Newell’s Old Boys.

