Jugó en Boca y la Selección Argentina, fue campeón en Malasia y ahora suena para ser nuevo DT de Melgar

FBC Melgar sigue sin una definición sobre su nuevo entrenador. Luego de la salida de Walter Ribonetto, en medio de un clima tenso con los hinchas rojinegros, la directiva todavía no define a su reemplazo. Han sonado algunos nombres, pero la indefinición reina en el club de Arequipa. El último candidato en aparecer como opción es un argentino, Mariano Echeverría.

En un primer momento, sonó Fabián Bustos. Los hinchas de Melgar pidieron por Juan Reynoso, entre otros, pero hasta el momento, no hay novedades certeras sobre el próximo entrenador. Ahora, el nuevo candidato es Echeverría, quien es recordado por haber jugado en Boca Juniors y la Selección Argentina y, hace algunos años, dirigió y fue campeón en el fútbol de Malasia.

Mariano Echeverría tiene 44 años. Destacó como defensor en su etapa como jugador donde fue campeón con Arsenal de la Copa Argentina y logró ascensos con Deportivo Maipú y Chacarita. También es recordado por su paso por Tigre, donde llegó a ser entrenador. En Boca Juniors tuvo un paso fugaz, pero bastante fructífero. En el mejor momento de su carrera, llegó a la Selección Argentina, de la mano de Diego Armando Maradona.

“En ese medio año (en Boca) jugué todo, me fue muy bien e hice dos goles. Una de las cosas que más gratitud me da es que la gente me recuerde con un buen paso, sin haber sido superlativo. Haber hecho dos goles en los 16 partidos que jugué me da la tranquilidad de haber pasado por un equipo grande y haber estado a la altura de las circunstancias“, supo contarle a BOLAVIP en una entrevista.

Según informó el periodista Alfredo Ccasa Godoy, “el nombre de Mariano Echevarría suena como opción para ser el DT de Melgar“. A sus 44 años, podría tener su primera experiencia en el fútbol peruano y su segunda en Sudamérica, ya que tuvo ese paso fugaz por el banco de suplentes de Tigre.

Mariano Echeverría, candidato a dirigir Melgar.

Lo más destacado de Echeverría como entrenador es su ciclo en el fútbol de Malasia. Fue campeón con el Johor DT de la Liga Premier en 2022. En aquel país, lo reconocieron por haber jugado en Boca y por haber estado en la Selección Argentina de Maradona.

“Cuando me presentan con el Príncipe, me anuncian como el que había jugado en Boca y en la Selección Argentina dirigida por Maradona. Esa fue mi carta de presentación en Asia”, le supo contar a BOLAVIP sobre el momento en que asumió.

Pero, ahora, busca volver para estos lados del continente. Según reveló, tuvo ofertas para dirigir en Indonesia y Tailandia, pero su intención es dirigir en América. Está a la espera y Melgar puede ser esa opción que tanto buscaba.

Elogiado por Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro supo mencionar a Mariano Echeverría durante una de sus conferencias de prensa como entrenador de la Selección de Paraguay. En noviembre de 2024, el ‘Profesor’ destacó unas palabras del ex defensor, a quien supo dirigir tanto en Arsenal como Tigre.

“Me dice, ‘Gustavo, todos los jugadores tenemos un corazón, pero no todos los entrenadores tienen la capacidad de ganarle el corazón al jugador’. La verdad es muy fuerte lo que dijo”, supo decir Alfaro sobre las palabras que le dijo Echeverría.

Esta anécdota y elogios pueden mostrar cómo es Mariano Echeverría como entrenador. Además de buscar, por supuesto, el triunfo para su equipo, valora mucho la parte humana.

¿Quién dirige a Melgar tras la salida de Walter Ribonetto?

Cabe recordar que FBC Melgar cuenta con un comando técnico interino tras la salida de Walter Ribonetto. “El primer equipo estará bajo la dirección interina de un comando compuesto por Víctor Balta, Valentino Dressino, Carlos San Martín y Gonzalo Cano“, supo decir el club en un comunicado.

Por lo tanto, estos cuatro nombres dirigirán al ‘Dominó’ en el partido de la fecha 3 del Torneo Clausura 2025 ante Alianza Atlético. De todas maneras, se espera por una definición del nuevo entrenador para las próximas horas.