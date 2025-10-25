La contundente respuesta de Darwin Machís sobre su posible fichaje por Alianza Lima

Alianza Lima estaría interesado en sumar a Darwin Machís como refuerzo extranjero de peso para la Liga 1 2026. Su nombre generó gran expectativa entre los hinchas, quienes sueñan con verlo vestido de blanquiazul por su velocidad, desequilibrio y experiencia internacional.

Publicidad

Publicidad

Ante esto, se revelaron declaraciones recientes que brindó Darwin Machís sobre su presente en la Universidad Central de Venezuela, club con el que tiene contrato hasta diciembre del 2025: “Este equipo ha apostado mucho por mí y por eso aposté esa decisión. A veces uno necesita ese deseo y que de verdad te quieran. Así lo sentí y de verdad que bastante contento”, mencionó en declaraciones para el medio ‘El Mundo es un Balón’.

Luego, Darwin Machís profundizó sobre cómo se siente en la Universidad Central de Venezuela: “No vine a pasearme aquí porque todavía me queda mucho fútbol, sigo siendo joven. Me voy a preparar lo mejor posible para ganar la estrella que tengo ahora y de ahí que sea lo que Dios quiera”, cerró demostrando un gran compromiso con el club que tiene un ticket asegurado para la Copa Libertadores 2026.

Por ahora, Darwin Machís se mantiene en la Universidad Central de Venezuela, pero su nombre sigue rondando las conversaciones de mercado. Y si algo ha demostrado Alianza Lima en los últimos años, es que los sueños de sus hinchas a veces terminan volviéndose realidad.

Publicidad

Publicidad

Darwin Machís jugando con el Cádiz de España. (Foto: Getty Images)

Alianza Lima interesado en Darwin Machís

Alianza Lima está interesado en el delantero Darwin Machís, según la última información brindada por el periodista Michael Succar durante la transmisión del programa ‘Denganche’.

El periodista Michael Succar reveló que Alianza Lima está interesado en el fichaje de Darwin Machís: “El futbolista que interesa para la próxima temporada, para jugar como atacante por fuera, es el venezolano Darwin Machís”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿En qué club juega Darwin Machís?

Darwin Machís juega como delantero en la Universidad Central de Venezuela, tiene contrato hasta diciembre del 2025 y su club consiguió su ticket oficial a la Copa Libertadores 2026.

ver también “Impensado en el fútbol peruano”: el refuerzo de 1 millón de dólares que Alianza Lima quiere quitarle a Sporting Cristal

¿Cuánto vale Darwin Machís?

Darwin Machís vale 600 mil euros, según información oficial de Transfermarkt. A sus actuales 32 años, el delantero valió 10 millones de euros en el 2020.

Publicidad

Publicidad