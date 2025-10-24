“Impensado en el fútbol peruano”: el refuerzo de 1 millón de dólares que Alianza Lima quiere quitarle a Sporting Cristal

Alianza Lima y Sporting Cristal están fuera de la pelea por el título en esta Liga 1 2025, así que desde ya las directivas podrían ir alistando algunas negociaciones importantes pensando en el próximo año. Además de buscar los mejores resultados posibles en las jornadas que restan, ahora es noticia que desde Matute podrían quitarle un jugador muy importante a los del Rímac debido al vínculo sentimental del protagonista que vale 1 millón de dólares.

¿De quién podríamos estar hablando? Así es, Luis Advíncula es quien se lleva todos los reflectores en estos momentos luego de una reciente revelación por parte del comunicador deportivo Diego Rebagliati. Durante las últimas semanas se pudo conocer que el defensor peruano interesaba y mucho en el futuro de Alianza Lima, por lo que ahora se habla incluso de que Sporting Cristal podría salir perdiendo en esta ecuación al no tener cómo disputarlo económicamente.

“Alianza Lima está pensando en traer un jugador de un millón de dólares. Impensado en el fútbol peruano, pero tiene plata. Ha ganado 10 millones de dólares en el torneo internacional. Así es, Luis Advíncula“; reveló Diego Rebagliati durante la más reciente edición del programa digital ‘Los Reba‘ respecto al interés concreto que tendrían en Matute por repatriar al actual defensa de Boca Juniors.

¿Realmente Luis Advíncula podría llegar a Alianza Lima y descartar a Sporting Cristal?

Hasta el momento solo se habla de intereses y nada más. Por ahora no existen negociaciones ni mucho menos propuestas concretas por los servicios de un Luis Advíncula que tiene contrato con Boca Juniors hasta finales del año 2026, así que en el papel se puede asegurar que lo de Alianza Lima son informaciones. Frente a dicho escenario es que podría empezar a darse la chance de que efectivamente el defensor pueda llegar a Matute y no a Sporting Cristal.

Todos saben que el ‘Rayo‘ tiene un vínculo muy fuerte con el equipo rimense y que en varias ocasiones el mismo protagonista ha mencionado que su futuro en el balompié peruano estaría en Sporting Cristal y nada más. En el fútbol todo puede suceder y hasta ahora no hay nada claro respecto a su futuro. Lo único que sí se sabe es que desde Boca Juniors piden una cantidad de dinero entre el millón de dólares y los 1.5 millones de dólares, así que no sería una negociación sencilla.

Además de Luis Advíncula, el nuevo interés de Alianza Lima de cara a la temporada 2026

Así como el nombre de Luis Advíncula sigue sonando en los alrededores de Alianza Lima, el día de hoy se pudo conocer que Darwin Machís es uno de los atacantes que en Matute tienen en mente como refuerzo pensando en la próxima temporada 2026. El atacante venezolano de 32 años milita actualmente en la Universidad Central de Venezuela y tiene contrato hasta el próximo diciembre, así que por ahora sería uno de los candidatos más importantes de los directivos.

