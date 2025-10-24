Mr. Peet reconoció a una figura de Universitario, pero destacó su peor aspecto: “Es lo que le juega en contra”

El triunfo de Universitario ante Sporting Cristal lo dejó bien perfilado para salir campeón del Torneo Clausura y tricampeón nacional en la siguiente jornada. El 1-0 se logró gracias al gol de Álex Valera, aunque el equipo de Jorge Fossati no tuvo un buen partido y, sobre todo, el futbolista Jairo Concha.

Publicidad

Publicidad

Universitario logró sacarse de encima a un duro rival como Sporting Cristal, que le complicó el partido, sobre todo en la primera mitad. En este sentido, uno de los rendimientos más bajos fue el de Jairo Concha, alguien que suele darle fútbol al equipo de Jorge Fossati.

Mr. Peet elogió, pero cuestionó a Jairo Concha

Si bien destacó que Jairo Concha tiene algunos partidos “brillantes”, el reconocido periodista Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, cuestionó que el volante no tenga regularidad en ese buen rendimiento. Y puso como ejemplo el partido ante Sporting Cristal.

Publicidad

Publicidad

“Hoy, por ejemplo, Universitario necesitó de un jugador como Jairo Concha ante la asfixiante presión que ejerció Sporting Cristal. Necesitaba de un jugador como Jairo Concha y él no apareció. Entonces el hincha de la ‘U’ espera mucho de él, pero no tiene esta continuidad en cuanto a la regularidad“, opinó.

“Puede jugar dos o tres partidos de manera brillante y de ahí tiene otros no tan brillantes y con bajo rendimiento, entonces eso es lo que le juega en contra a Concha”, añadió Mr. Peet en su clásico programa Madrugol en su canal de YouTube.

ver también A nada del tricampeonato, el dardo que Álvaro Barco le mandó a Alianza Lima por quejarse: “Me quedaría callado”

“Después tiene una pegada y todo, pero hoy Cristal lo neutralizó, lo anuló, y entonces Universitario el primer tiempo no lo jugó. Mejora en el segundo tiempo a partir del replanteamiento de Jorge Fossati”, analizó Arévalo más sobre el partido.

Publicidad

Publicidad

¿Seguirá Jairo Concha en Universitario?

Jairo Concha es uno de los jugadores de Universitario por el que pueden aparecer ofertas a final de temporada. Además, tiene contrato hasta fines de diciembre de 2026, por lo que si la ‘U’ quiere sacarle rédito lo podría hacer a final de este año.

Según informó el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, antes del partido entre Sporting Cristal y la ‘U’, por Concha no llegó ninguna oferta formal a las oficinas de la directiva ‘crema’. Por ende, por el momento, Jairo seguirá en el plantel de Jorge Fossati.

Publicidad

Publicidad

ver también Universitario no dudó y tomó una decisión fuerte sobre el futuro de Alex Valera: “Se lo merece”