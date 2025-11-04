En Alianza Lima no hay margen para distracciones. El club blanquiazul tomó una postura tajante tras conocerse las salidas nocturnas de Carlos Zambrano y Pablo Ceppelini en Halloween y tras empatar 2-2 ante Melgar en Matute. Desde la interna, se reforzó el mensaje de que el compromiso y la disciplina estarán por encima de cualquier figura.
Alianza Lima fijó una postura firme tras las salidas nocturnas de Carlos Zambrano y Pablo Ceppelini. El club dejó en claro que no tolerará actos que afecten la imagen institucional y evalúa medidas internas para reforzar la disciplina en el plantel.
De igual modo, sobre la balanza, también está el respaldo de que tanto Carlos Zambrano, como Pablo Ceppelini y Kevin Quevedo, tenían la noche del viernes libre tras empatar 2-2 ante Melgar en Matute.
A partir de ello, Alianza Lima decidió pasar por alto la salida que tuvieron Pablo Ceppelini, Carlos Zambrano y Kevin Quevedo pues estaban en su día libre. Pero, hay que decirlo, las sensaciones no son las mejores puesto que el equipo no gana y una derrota este miércoles 5 de noviembre ante Chankas podría complicar todo.
La medida que tomó Alianza Lima tras la salida nocturna de Ceppelini y Zambrano
Alianza Lima no aplicará sanciones ni para Pablo Ceppelini, Carlos Zambrano o Kevin Quevedo tras el ampay que sufrieron en la noche de Halloween. Saliendo de fiesta el pasado viernes 31 de octubre, la desazón llegó pues la ‘juerga’ ocurrió minutos después de empatar 2-2 ante Melgar en Matute.
Por su parte Alianza Lima sigue con su plan y este miércoles 5 de noviembre enfrentará a Chankas en Andahuaylas desde las 3:15 PM. Veremos si el técnico Néstor Gorosito decide colocar a los jugadores que salieron como titulares o los manda a la banca de suplentes.
¿Cuánto dinero gana Pablo Ceppelini?
Pablo Ceppelini gana 50 mil dólares mensuales, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 600 mil dólares.
¿Cuándo dinero gana Carlos Zambrano?
Carlos Zambrano gana 80 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 960 mil dólares.
