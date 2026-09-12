Las 10 ausencias confirmadas de Alianza Lima y Universitario para el clásico en Matute

Por distintos motivos y decisiones de por medio, tanto Alianza Lima como Universitario no dispondrán de varios jugadores. Conoce a detalle quiénes no estarán presentes esta noche en la cancha de Matute.

Se viene una nueva edición del clásico del fútbol peruano y los análisis futbolísticos ya fueron dados durante la previa. A la espera del pitazo inicial en el Estadio Alejandro Villanueva, un aspecto en particular tiene que ver con la numerosa cantidad de jugadores que no estarán presentes en Matute por distintos motivos, ya sean lesiones de por medio o decisiones técnicas.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

En total, hablamos de un total de 10 jugadores que no podrán jugar este esperado clásico del balompié nacional. Por el lado de Alianza Lima, son 6 futbolistas que brillarán por su ausencia esta noche: Paolo Guerrero, Nicolás Díaz, Kevin Quevedo, Piero Cari, Josué Estrada y Cristian Carbajal mirarán el partido desde la tribuna o en el peor de los casos en sus respectivas casas.

Es importante señalar que tanto Paolo Guerrero como Nicolás Díaz se encuentran lesionados, por ende se entiende la situación. En el caso de los otros protagonistas, estamos frente a una decisión netamente técnica por parte de un Pablo Guede que viene dejándolos de lado con bastante frecuencia en este Torneo Clausura 2026, así que al hincha mucho ya no le sorprende.

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Universitario de Deportes no podrá contar con 4 futbolistas y en esta ocasión la postura corre directamente por Héctor Cúper. Así es, el estratega argentino decidió no convocar a Juan Manuel Requena, José Rivera, Jordan Guivin y Bryan Reyna para el duelo de esta noche en Matute. Es así que referentes de la plantilla como Aldo Corzo y Edison Flores vuelven a la nómina para sumar minutos.

Posibles alineaciones de Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Jairo Vélez, Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

Universitario | Diego Romero; Caín Fara, William Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jorge Murrugarra, Piero Quispe, Jairo Concha, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Héctor Cúper.

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¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (domingo 13/09)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

Fanatiz

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

DATOS CLAVES

10 jugadores se perderán el clásico entre Alianza Lima y Universitario esta noche desde las 20:00 horas en Matute .

se perderán el clásico entre y esta noche desde las 20:00 horas en . Paolo Guerrero y Nicolás Díaz quedaron descartados por lesión en Alianza Lima .

y quedaron descartados por lesión en . Héctor Cúper excluyó a cuatro futbolistas de Universitario, incluyendo a Bryan Reyna.