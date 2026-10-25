Las alineaciones confirmadas para Alianza Lima vs. CD Moquegua por la Liga 1: formaciones, cambios y bajas

El Club Deportivo Moquegua recibe este domingo 25 de octubre a Alianza Lima por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. El compromiso está pactado para la 1:15 p. m. en el Estadio 25 de Noviembre.
Ambos estrategas ultimaron los detalles de sus alineaciones de cara a este trascendental choque en el sur del país. Conoce las formaciones confirmadas, las variantes tácticas y las ausencias principales para este encuentro.
Hoy se juega el Alianza Lima vs. CD Moquegua por la Liga 1 peruana. (Foto: X).
Formación confirmada de Alianza Lima
El estratega blanquiazul, Pablo Guede, reestructura su esquema táctico debido a bajas obligadas en la columna vertebral defensiva y de contención.
Alineación de Alianza Lima (4-2-3-1):
- Arquero: Alejandro Duarte
- Defensas: Luis Advíncula, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Marco Huamán
- Mediocampistas de contención: Jesús Castillo, Fernando Gaibor
- Mediocampistas ofensivos: Kevin Quevedo, Jairo Vélez, Eryc Castillo
- Delantero: Federico Girotti
Bajas y novedades: Esteban Pavez es la gran ausencia en el mediocampo tras contar con una lesión, por lo que Jesús Castillo toma la titularidad. Asimismo, Mateo Antoni queda fuera del once inicial para dar paso a Gianfranco Chávez en la zaga central. Paolo Guerrero continúa en su proceso de recuperación.
El picante recibimiento que preparan los hinchas de Sporting Cristal contra de Luis Advíncula
Formación confirmada de CD Moquegua
El conjunto local busca aprovechar la localía e imponer condiciones en el recinto moqueguano para sumar tres puntos claves ante un candidato al título.
Alineación de CD Moquegua (4-2-3-1):
- Arquero: Carlos Grados
- Defensas: Aldair Perleche, Cristian Enciso, Juan Diego Lojas, Nicolás Amasifuén
- Mediocampistas de contención: Ricardo Chipao, Cristian Mejía
- Mediocampistas ofensivos: Édgar Lastre, Nicolás Chávez, Yorman Zapata
- Delantero: Jeferson Collazos
Antecedente en el Torneo Apertura 2026
En el enfrentamiento previo por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, jugado el pasado mes de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima derrotó 2-1 a CD Moquegua.
En aquel partido, Eryc Castillo y Federico Girotti anotaron los goles para la victoria victoriana, mientras que Édgar Lastre descontó para el cuadro de Moquegua.
Ficha del partido: Alianza Lima vs. CD Moquegua
- Fecha y hora: Domingo 25 de octubre, 1:15 p. m. (Hora peruana)
- Estadio: Estadio 25 de Noviembre, Moquegua
- Transmisión en vivo: L1 MAX (disponible en DIRECTV, Best Cable y Claro TV)
DATOS CLAVE
- 25 de octubre, 1:15 p.m.: Alianza Lima enfrenta a CD Moquegua en Torneo Clausura.
- Esteban Pavez: Causa baja en el mediocampo de Alianza Lima por lesión complicada.
- L1 MAX: Transmitirá el encuentro en vivo por DIRECTV, Best Cable y Claro TV.