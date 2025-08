Mientras en Alianza Lima dicen que el árbitro compensó, así fue el penal que no le dieron a Sporting Cristal: “La falta existe”

El duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal que se jugó el día de ayer en Matute en el marco de la fecha 4 del Torneo Clausura 2025 sigue dejando distintas versiones y opiniones respecto a las jugadas polémicas que se dieron, aunque ahora acaba de conocerse una revelación que pudo cambiar la historia del resultado a favor de los celestes si es que les daban un penal.

Publicidad

Publicidad

Curiosamente, desde Alianza Lima tienen la idea de que el árbitro principal del partido los perjudicó con sus decisiones, sobre todo en la expulsión de Sergio Peña. Resulta que en esta ocasión fue Erick Noriega quien cuestionó duramente el accionar de Augusto Menéndez e incluso sentenció que quiso compensar al haber escuchado que un jugador de Sporting Cristal así se lo advirtió.

Fuente: A Presión

“Es muy complicado hablar de los árbitros. Como dices, el ‘profe’ de Cristal dijo que no estaban bien expulsados los dos. De ahí, un jugador se le acerca y le dice ‘vas a tener que compensar’ y en la siguiente jugada expulsa al de Alianza. Creo que es raro, pero nosotros nos dedicamos a jugar”; comentó Erick Noriega en conversación con la prensa local luego del clásico en Matute.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Deporte Libre

La jugada que fue penal a favor de Sporting Cristal y el árbitro no sancionó

A los 89 minutos del duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, Fernando Pacheco se fue por el carril izquierdo y se metió al área íntima para buscar el desequilibrio ante el arco de Guillermo Viscarra, pero no lo consiguió debido a una entrada por parte de Carlos Zambrano que no fue advertida por el juez principal ni tampoco generó una revisión exhaustiva por parte del VAR.

“La carga no es hombro con hombro, ni dentro del marco legal permitido. Es un impacto lateral y trasero con el tronco y brazo, que desestabiliza al atacante y le impide continuar su carrera hacia una zona potencialmente peligrosa. No hay disputa legítima del balón. Por ende, la falta no solo existe, sino que además ocurre dentro del área penal, lo que debió traducirse en la sanción de un penal a favor de Sporting Cristal”; detalló Miguel Ángel Scime, asesor FIFA.

Publicidad

Publicidad

A través de su canal oficial de ‘Youtube’, el asesor argentino siempre describe las jugadas polémicas que se van dando en la Liga 1 y en esta ocasión fue el turno del clásico Matute. Queda clarísimo que la acción debió ser sancionable y como consecuencia era penal para Sporting Cristal que pudo haber sido una chance de oro para ponerse en ventaja en los minutos finales del duelo.

Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Publicidad

Publicidad

Así se mueve la tabla de posiciones del Acumulado 2025

ver también Alianza Lima reclama el arbitraje perjudicial en su contra y a favor de Sporting Cristal: “Hago un llamado a la CONAR”