Dejó a Williams Riveros en el suelo: el golazo de Juan Lucumí para el 1-1 de Ayacucho FC ante Universitario

Sorpresa en el Estadio Nacional. Ayacucho FC llegó al empate parcial ante Universitario en el partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú. El gol lo hizo Juan Lucumí tras una gran jugada personal donde dejó muy expuesto a Williams Riveros.

Martín Pérez Guedes había adelantado a Universitario con su gol para el 1-0 al minuto 16 del primer tiempo. La respuesta del equipo visitante llegó seis minutos después de manera inesperada y para decretar el empate parcial.

Tras un saque largo, Franco Caballero anticipó a los defensores de la ‘U’, cabeceó y el balón le quedó de espaldas a Juan Lucumí ante Williams Riveros. Un giro para la izquierda y el balón largo permitió que le gane al defensor paraguayo y, de zurda, marcó el 1-1. Riveros terminó en el suelo debido a la potencia del colombiano en la acción.

Para Lucumí fue, apenas, su segundo gol en este Torneo Clausura 2025, ya que le había anotado anteriormente a ADT en la fecha anterior, la 14, en el 2-2 como local. En el Apertura, había metido tres tantos y dio cuatro asistencias. Lleva 28 partidos disputados en todo el año.

Williams Riveros casi tiene desquite y marca el segundo gol de Universitario

Poco antes del final del primer tiempo, Williams Riveros tuvo su oportunidad de revancha. Es que tuvo el gol para el 2-1 de Universitario ante Ayacucho FC. Tras un centro, apareció totalmente solo en el área.

Sin embargo, su cabezazo se fue por arriba del travesaño. No le da un impacto lo suficientemente cómodo como para darle dirección al balón y eso provocó que se vaya afuera. Hubiese sido un desquite rápido tras la jugada del tanto de Lucumí en donde queda muy mal visto.

Para el ex Cerro Porteño, en caso de haber marcado, hubiese sido su tercer gol en este Torneo Clausura 2025, ya que le había anotado a FBC Melgar en el triunfo 2-1 y ante Cusco en el éxito por 3-2. En el Apertura también anotó tres tantos.