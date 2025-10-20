Los partidos que le faltan a Universitario para ser campeón del Torneo Clausura 2025 y del tricampeonato nacional

Universitario de Deportes es el principal candidato a levantar el título de campeón nacional. El cuadro de Jorge Fossati está haciendo una campaña muy buena este 2025, siendo un equipo que no deja espacios a sus rivales para que acorten distancia con ellos. Por ello acá te contamos los partidos que le restan para que puedan gritar campeón.

Publicidad

Publicidad

¿Cuántos partidos le restan a Universitario para ser campeón nacional?

La ‘U’ en este momento está restando por disputar un total de 5 encuentros en el Torneo Clausura. También tiene que descansar 1 fecha, así que en total son 15 los puntos que todavía tiene por ganar el elenco de Ate. Club que viene haciendo muy bien las cosas en los partidos que le ha tocado afrontar.

¿Qué partidos le restan a Universitario de Deportes?

Fecha 14: Sporting Cristal vs. Universitario (Aplazado)

Fecha 15: Universitario vs. Ayacucho FC

Fecha 16: ADT vs. Universitario

Fecha 17: Descansan

Fecha 18: Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Fecha 19: Chankas vs. Universitario

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Publicidad

Publicidad

ver también Sporting Cristal envía mensaje de advertencia contra Universitario para el clásico por la Liga 1