Néstor Gorosito fue autocrítico con Alianza Lima y explicó por qué Universitario se encamina al tricampeonato

Alianza Lima volvió a ganar por la Liga 1, pero a pesar de este triunfo el cuadro ‘blanquiazul’ sigue lejos de Universitario de Deportes. El cuadro ‘crema’ le sacó una gran ventaja a todos sus rivales, por lo que todo depende de ellos para lograr el tricampeonato. Es así como se conoció lo que hizo bien el cuadro de Ate para estar encaminado a un nuevo título nacional.

Néstor Gorosito sabe que cometieron errores clave para hoy estar lejos del primer lugar. Es por eso que en conferencia de prensa el ‘Pipo’ fue bastante claro con la situación que tuvo el club, lo que les impidió que puedan estar mejor en la tabla de posiciones. Siendo bastante autocrítico con la realidad que está pasando su equipo.

“Fueron 10 meses de crecimiento y hemos tenido 15 días no tan buenos que nos han dejado casi fuera del torneo local. MATEMÁTICAMENTE ESTAMOS EXPECTANTES. Tenemos que ganar y ver lo que pasa (con Universitario y Cusco)”, fue lo que explicó el entrenador ‘blanquiazul’.

Esto deja en claro que la irregularidad que ha tenido Alianza Lima ha sido un factor clave para no estar peleando el título. Mientras tanto, Universitario de Deportes fue todo lo contrario, teniendo una gran performance en los encuentros que le tocó disputar en el Torneo Clausura. Esto le ha permitido hoy ser líder en solitario y estar muy cerca de un nuevo título.

Néstor Gorosito para rato en Alianza Lima

Por otro lado, se confirmó que Néstor Gorosito se mantendrá en el club de La Victoria. El mismo entrenador confesó que ya firmó el acuerdo para poder mantenerse en el club, así que en este caso no habrá cambio de entrenador a pesar de no haber logrado el título nacional.

Muchos hinchas después de la eliminación contra Universidad de Chile y al quedar fuera muy pronto de la Liga 1 pedían su salida. Pero en la directiva ‘blanquiazul’ están contentos con la temporada internacional que se hizo, siendo esto un factor vital para que pueda quedarse en el club por un año más esperando ahora si ver un cambio en la pelea por el título nacional.

“Yo no entro mucho en el circo, pertenezco al espectáculo pero no al circo. Se han dicho muchísimas mentiras durante este tiempo. Tenemos el respaldo de los Navarro, de Cabada y del club. Sí seguramente ya esta semana que viene se firmará todo. A nosotros nos han dado el contrato, lo hemos firmado y ya lo tiene el club, así que la semana que viene seguramente se anunciará“, dijo expresamente el DT a L1 Max.

Los números de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Néstor Gorosito llegó a Alianza Lima el pasado 06 de diciembre del 2024, desde ese momento ha dirigido un total de 50 partidos con el buzo ‘íntimo’. Son 26 victorias que registra incluyendo el triunfo ante Sport Huancayo, 13 empates y solo 11 derrotas. Esto deja una suma de 91 puntos, 74 goles a favor y 50 en contra.

