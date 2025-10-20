Se retrasa Universitario vs. Ayacucho FC: previa EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2025 Vía GOLPERÚ y Fútbol libre￼

Universitario recibe a Ayacucho FC en el Estadio Nacional en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. A continuación, disfruta del minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

Una reciente información asegura que el partido entre Universitario vs. Ayacucho FC iniciará a las 20:25 horas y ya no a las 20:15 horas como estaba estipulado.

Universitario de Deportes enfrenta a Ayacucho FC en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El Estadio Nacional será testigo de uno de los partidos en donde los merengues pueden empezar a acercarse aún más al título nacional, mientras que la visita buscará ser la gran sorpresa de la jornada cuando en la previa todos los análisis y pronósticos apuntan al triunfo de los locales.

En cuanto a cómo llegan los equipos, Universitario de Deportes viene de golear 3-0 a Juan Pablo II, vencer 0-2 a Alianza Atlético en Trujillo y derrotar 3-2 a Cusco FC en el Estadio Monumental; mientras que Ayacucho FC llega luego de empatar 2-2 ante ADT de Tarma, caer 3-0 frente a Sporting Cristal y derrotar 2-1 a Juan Pablo II. Dicho esto, ambos equipos tienen la premura de conseguir la victoria para seguir encaminados en cada uno de sus objetivos.

Hora y dónde ver Universitario vs. Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Universitario de Deportes vs. Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 está programado para el día de hoy a las 20:15: hora local y se jugará en el Estadio Nacional. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de ‘GOLPERÚ‘ y ‘Movistar TV App‘. Además, a continuación podrás disfrutar todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Universitario vs. Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025!