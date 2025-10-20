Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Se retrasa Universitario vs. Ayacucho FC: previa EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2025 Vía GOLPERÚ y Fútbol libre￼

'Merengues' y 'Zorros' se enfrentan esta noche en el Estadio Nacional y a continuación podrás seguir el minuto a minuto.

¡El motivo del nuevo horario!

Un tema de cobertura televisiva generó que el duelo entre Universitario vs. Ayacucho ahora tenga que iniciar 10 minutos después de lo programado.

Tweet placeholder
Publicidad

¡Nuevo horario!

Una reciente información asegura que el partido entre Universitario vs. Ayacucho FC iniciará a las 20:25 horas y ya no a las 20:15 horas como estaba estipulado.

Tweet placeholder

¡Alineación titular de Ayacucho FC!

Sergio Castellanos preparó el siguiente equipo titular para visitar hoy a Universitario: Juan David Valencia; Jean Franco Falconí, Jonathan Bilbao, Brackson León, Alonso Yovera, Dylan Caro; Diego Ramírez, Derlis Orué, Adrián de la Cruz, Juan Lucumí y Franco Caballero.

¡El último recuerdo en el Estadio Nacional!

El 15 de febrero del 2016 fue el último duelo entre Universitario vs. Ayacucho FC jugado en el Coloso de José Díaz.

Image

¡Alineación titular de Universitario!

Jorge Fossati alista el siguiente equipo titular para recibir esta noche a Ayacucho FC: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, César Inga, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Jairo Vélez y Álex Valera.

Image
Publicidad

¡Así fue la llegada de la 'U' al estadio!

La delegación merengue ya dice presente en el Estadio Nacional a minutos del duelo ante Ayacucho FC.

Image
Image
Image

¡El juez principal!

Joel Alarcón será el encargado de impartir justicia el día de hoy en el Estadio Nacional entre Universitario y Ayacucho FC.

Alianza vs Melgar: Árbitro Joel Alarcón acepta error en gol no cobrado a Christofer Gonzáles | Video | Semifinal 2018 | Deportes | La República

¡Precauciones y cuidados!

Por si vas al Estadio Nacional esta noche, conoce las restricciones y objetos prohibidos que no podrás ingresar.

Image

¡A estadio lleno!

Universitario anunció que se agotaron todas las localidades para duelo de hoy ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Universitario vs. Ayacucho FC!

Universitario recibe a Ayacucho FC en el Estadio Nacional en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. A continuación, disfruta del minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

Image
Publicidad

Por Renato Pérez

Jesús Castillo, Jairo Concha y Martín Pérez Guedes.
© Composición BOLAVIP.Jesús Castillo, Jairo Concha y Martín Pérez Guedes.

Universitario de Deportes enfrenta a Ayacucho FC en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El Estadio Nacional será testigo de uno de los partidos en donde los merengues pueden empezar a acercarse aún más al título nacional, mientras que la visita buscará ser la gran sorpresa de la jornada cuando en la previa todos los análisis y pronósticos apuntan al triunfo de los locales.

En cuanto a cómo llegan los equipos, Universitario de Deportes viene de golear 3-0 a Juan Pablo II, vencer 0-2 a Alianza Atlético en Trujillo y derrotar 3-2 a Cusco FC en el Estadio Monumental; mientras que Ayacucho FC llega luego de empatar 2-2 ante ADT de Tarma, caer 3-0 frente a Sporting Cristal y derrotar 2-1 a Juan Pablo II. Dicho esto, ambos equipos tienen la premura de conseguir la victoria para seguir encaminados en cada uno de sus objetivos.

Hora y dónde ver Universitario vs. Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Universitario de Deportes vs. Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 está programado para el día de hoy a las 20:15: hora local y se jugará en el Estadio Nacional. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de ‘GOLPERÚ‘ y ‘Movistar TV App‘. Además, a continuación podrás disfrutar todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Universitario vs. Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025!

renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Néstor Gorosito fue autocrítico con Alianza Lima y explicó por qué Universitario se encamina al tricampeonato
Liga 1

Néstor Gorosito fue autocrítico con Alianza Lima y explicó por qué Universitario se encamina al tricampeonato

¿Cuántos partidos le faltan a Alianza Lima en el Torneo Clausura para tentar el título?
Alianza Lima

¿Cuántos partidos le faltan a Alianza Lima en el Torneo Clausura para tentar el título?

"Dos jugadores de Universitario renunciaron a la Selección Peruana": realizan denuncia
Liga 1

"Dos jugadores de Universitario renunciaron a la Selección Peruana": realizan denuncia

Luego de la renovación de Gorosito y el triunfo ante Huancayo: la difícil decisión que deberá tomar Franco Navarro
Alianza Lima

Luego de la renovación de Gorosito y el triunfo ante Huancayo: la difícil decisión que deberá tomar Franco Navarro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo