Así quedó la tabla del Clausura y Acumulado tras el triunfo de Universitario ante ADT

Universitario de Deportes sigue imparable en el Torneo Clausura y logró un triunfo vital. Los ‘cremas’ consiguieron vencer a ADT lo que les permitió coronarse como campeones nacionales. De esta forma el elenco de Ate logra un nuevo Tricampeonato en su historia.

El partido comenzó bastante bien para la visita, los ‘merengues’ se pusieron por encima en el marcador con un tanto de Alex Valera que ponía a todos los hinchas a festejar. Pero el VAR terminaría siendo el gran aguafiestas al percatarse de una mano que anuló la jugada.

Después para muy mala suerte de la ‘U’, llegaría un gol en contra de Anderson Santamaría, parecía que se les venía la noche tras esta anotación. Con el marcador en contra se ponía más difícil la situación, pero Matías Di Benedetto puso la calma en el segundo tiempo con un gran cabezazo. Pero sería Valera el que termine anotando el gol del triunfo.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura luego de la victoria de Universitario frente a ADT.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura:

La tabla de posiciones del Acumulado

Mientras tanto así se mueve la tabla del Acumulado en la Liga 1 2025.

Tabla de posiciones del Acumulado 2025:

# Equipos Puntos 1 Universitario 78 2 Cusco FC 63 3 Alianza Lima 61 4 Sporting Cristal 54 5 Melgar 52 6 Alianza Atlético 50 7 Deportivo Garcilaso 48 8 Sport Huancayo 45 9 ADT 45 10 Cienciano 44 11 Los Chankas 44 12 Atlético Grau 37 13 Sport Boys 35 14 Comerciantes Unidos 33 15 UTC 31 16 Juan Pablo II 30 17 Ayacucho FC 29 18 Alianza Universidad 24 19 Binacional 18

Partidos de la fecha número 16 del Torneo Clausura

Así se van dando los partidos de la fecha número 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Partidos fecha 16 del Torneo Clausura:

Viernes 24 de octubre:

Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos

Sábado 25 de octubre:

Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético 0-1 Cienciano

Cusco FC – Atlético Grau

Domingo 26 de octubre:

Sporting Cristal 0-1 Chankas CYC

UTC 3-2 Alianza Universidad

ADT 1-2 Universitario

Melgar vs. Sport Huancayo

