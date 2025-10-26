Es tendencia:
Así quedó la tabla del Clausura y Acumulado tras el triunfo de Universitario ante ADT

Por Bruno Castro

Universitario de Deportes sigue imparable en el Torneo Clausura y logró un triunfo vital. Los ‘cremas’ consiguieron vencer a ADT lo que les permitió coronarse como campeones nacionales. De esta forma el elenco de Ate logra un nuevo Tricampeonato en su historia.

El partido comenzó bastante bien para la visita, los ‘merengues’ se pusieron por encima en el marcador con un tanto de Alex Valera que ponía a todos los hinchas a festejar. Pero el VAR terminaría siendo el gran aguafiestas al percatarse de una mano que anuló la jugada.

Después para muy mala suerte de la ‘U’, llegaría un gol en contra de Anderson Santamaría, parecía que se les venía la noche tras esta anotación. Con el marcador en contra se ponía más difícil la situación, pero Matías Di Benedetto puso la calma en el segundo tiempo con un gran cabezazo. Pero sería Valera el que termine anotando el gol del triunfo.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura

La tabla de posiciones del Acumulado

Mientras tanto así se mueve la tabla del Acumulado en la Liga 1 2025.

#EquiposPuntos
1Universitario78
2Cusco FC63
3Alianza Lima61
4Sporting Cristal54
5Melgar52
6Alianza Atlético50
7Deportivo Garcilaso48
8Sport Huancayo45
9ADT45
10Cienciano44
11Los Chankas44
12Atlético Grau37
13Sport Boys35
14Comerciantes Unidos33
15UTC31
16Juan Pablo II30
17Ayacucho FC29
18Alianza Universidad24
19Binacional18

Partidos de la fecha número 16 del Torneo Clausura

Así se van dando los partidos de la fecha número 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Viernes 24 de octubre:

  • Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos
Sábado 25 de octubre:

  • Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso
  • Alianza Atlético 0-1 Cienciano
  • Cusco FC – Atlético Grau

Domingo 26 de octubre:

  • Sporting Cristal 0-1 Chankas CYC
  • UTC 3-2 Alianza Universidad
  • ADT 1-2 Universitario
  • Melgar vs. Sport Huancayo
