Así quedó la tabla del Clausura y Acumulado tras el triunfo de Universitario ante ADT

Universitario de Deportes sigue imparable en el Torneo Clausura y logró un triunfo vital. Los ‘cremas’ consiguieron vencer a ADT lo que les permitió coronarse como campeones nacionales. De esta forma el elenco de Ate logra un nuevo Tricampeonato en su historia.
El partido comenzó bastante bien para la visita, los ‘merengues’ se pusieron por encima en el marcador con un tanto de Alex Valera que ponía a todos los hinchas a festejar. Pero el VAR terminaría siendo el gran aguafiestas al percatarse de una mano que anuló la jugada.
Después para muy mala suerte de la ‘U’, llegaría un gol en contra de Anderson Santamaría, parecía que se les venía la noche tras esta anotación. Con el marcador en contra se ponía más difícil la situación, pero Matías Di Benedetto puso la calma en el segundo tiempo con un gran cabezazo. Pero sería Valera el que termine anotando el gol del triunfo.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura luego de la victoria de Universitario frente a ADT.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura:
La tabla de posiciones del Acumulado
Mientras tanto así se mueve la tabla del Acumulado en la Liga 1 2025.
Tabla de posiciones del Acumulado 2025:
|#
|Equipos
|Puntos
|1
|Universitario
|78
|2
|Cusco FC
|63
|3
|Alianza Lima
|61
|4
|Sporting Cristal
|54
|5
|Melgar
|52
|6
|Alianza Atlético
|50
|7
|Deportivo Garcilaso
|48
|8
|Sport Huancayo
|45
|9
|ADT
|45
|10
|Cienciano
|44
|11
|Los Chankas
|44
|12
|Atlético Grau
|37
|13
|Sport Boys
|35
|14
|Comerciantes Unidos
|33
|15
|UTC
|31
|16
|Juan Pablo II
|30
|17
|Ayacucho FC
|29
|18
|Alianza Universidad
|24
|19
|Binacional
|18
Partidos de la fecha número 16 del Torneo Clausura
Así se van dando los partidos de la fecha número 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.
Partidos fecha 16 del Torneo Clausura:
Viernes 24 de octubre:
- Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos
Sábado 25 de octubre:
- Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso
- Alianza Atlético 0-1 Cienciano
- Cusco FC – Atlético Grau
Domingo 26 de octubre:
- Sporting Cristal 0-1 Chankas CYC
- UTC 3-2 Alianza Universidad
- ADT 1-2 Universitario
- Melgar vs. Sport Huancayo
Matías Di Benedetto puso el empate en Tarma con tremendo cabezazo
Alex Valera anotó el 1-0 ante ADT, pero el VAR lo terminó por anular por mano