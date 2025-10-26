Es tendencia:
Alex Valera anotó el 1-0 ante ADT, pero el VAR lo terminó por anular por mano

Alex Valera consiguió el primero ante ADT, pero el VAR lo anuló.

Por Bruno Castro

Alex Valera anotó, pero el VAR lo anuló.
© Captura L1 MaxAlex Valera anotó, pero el VAR lo anuló.

En Tarma explotó la fiesta en las tribunas con el primer gol del partido. El cuadro ‘crema’ logró imponerse en la altura ante ADT, lastimosamente la alegría no llegó a durar mucho a favor de Universitario de Deportes. El VAR actuó con rapidez para decir que el tanto de los visitantes no podía subir al marcador por una mano que anuló toda la jugada.

Todo inició con un balón que le llegó a Alex Valera, quien con un poco de dificultad consiguió dominar la redonda. Luego dio un pase para iniciar la jugada de ataque, que terminaría en él nuevamente con un pase dentro del área y una definición bastante buena que sorprendió al portero Eder Hermoza, quien no esperó el remate al primer palo.

Pero cuando todo parecía una fiesta, el árbitro fue notificado por el VAR de una supuesta mano en la elaboración de la jugada. Esto hizo que el colegiado Kevin Ortega recibe la jugada detenidamente, dándose cuenta que Valera terminó tomando el balón con el brazo en su afán de ganar la posesión. Esto no dejó ninguna duda sobre la jugada y terminó por anularse el gol.

Noticia en desarrollo.

bruno castro
Bruno Castro
