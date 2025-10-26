Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

El gol del tricampeonato nacional: Álex Valera marca el 2-1 para Universitario ante ADT

Álex Valera marcó de cabeza anticipándose a su marcador. Universitario gana y se consagra campeón del Clausura y tricampeón nacional.

Por Hugo Avalos

Álex Valera, arrodillado luego del gol del título para Universitario.
© L1 MAXÁlex Valera, arrodillado luego del gol del título para Universitario.

Universitario de Deportes está a punto de gritar tricampeón nacional. Luego del gol de Matías Di Benedetto para el 1-1, apareció Álex Valera para confirmar la remontada con su gol de cabeza para el 2-1 ante ADT en Tarma. Explotó el estadio con todos los hinchas ‘cremas’, que ya acarician un nuevo festejo.

Publicidad

Al minuto 78 de juego, de un centro de Andy Polo, Valera le ganó a su marcador en el primer palo y, de cabeza, marcó el 2-1 para que Universitario se acerque al gran objetivo. ADT sufrió las pelotas detenidas del equipo de Jorge Fossati y lo pagó caro.

Tweet placeholder

Mucha emoción en el festejo de Álex Valera, quien fue rápidamente abrazado por Aldo Corzo y por varios de sus compañeros. Además, el festejo de Jorge Fossati fue un desahogo porque la ‘U’ lo estuvo buscando durante todo el partido, pero se le complicó por el gol en contra de Anderson Santamaría para ADT en el primer tiempo.

Publicidad
Alex Valera anotó el 1-0 ante ADT, pero el VAR lo terminó por anular por mano

ver también

Alex Valera anotó el 1-0 ante ADT, pero el VAR lo terminó por anular por mano

Para el delantero de 29 años fue su gol número 9 en este Torneo Clausura 2025 en 13 partidos. Además, llegó a 17 tantos en toda la temporada, si se suman los 7 anotados en el Apertura y uno por Copa Libertadores 2025.

La consagración fue para Universitario

Pese a la expulsión de Sebastián Britos y a un remate en el palo sobre el final del partido, Universitario pudo sostener el 2-1 para ganar el Clausura 2025 y ser tricampeón nacional.

Así quedó la tabla de títulos del fútbol peruano tras el Torneo Clausura 2025 y el tricampeonato nacional de Universitario

ver también

Así quedó la tabla de títulos del fútbol peruano tras el Torneo Clausura 2025 y el tricampeonato nacional de Universitario

El gol de Álex Valera significó definitivamente el del tricampeonato, más allá que todo empezó también con el tanto del empate de Matías Di Benedetto. Como en todo partido definitorio, tuvo que sufrir más de la cuenta ante un conjunto como ADT, que siempre complica gracias a la altura de Tarma y al buen juego.

Publicidad

Tras el final del partido decretado por Kevin Ortega, hubo mucha emoción, pero principalmente desahogo por parte de jugadores y cuerpo técnico de Universitario, así como también de dirigentes, como el caso de Franco Velazco, quien ganó su primer título como administrador del club.

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Alex Valera anotó el 1-0 ante ADT, pero el VAR lo terminó por anular por mano
Liga 1

Alex Valera anotó el 1-0 ante ADT, pero el VAR lo terminó por anular por mano

Alex Valera rompió el silencio sobre su futuro y reveló si jugará en Universitario en 2026
Universitario

Alex Valera rompió el silencio sobre su futuro y reveló si jugará en Universitario en 2026

Universitario tomó una decisión sobre futuro de Valera: "Se lo merece"
Liga 1

Universitario tomó una decisión sobre futuro de Valera: "Se lo merece"

Noche Blanquiazul 2025 EN VIVO y GRATIS: Alianza Lima vs. River Plate, punto a punto vía América TV
Voley

Noche Blanquiazul 2025 EN VIVO y GRATIS: Alianza Lima vs. River Plate, punto a punto vía América TV

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo