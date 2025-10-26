El gol del tricampeonato nacional: Álex Valera marca el 2-1 para Universitario ante ADT

Universitario de Deportes está a punto de gritar tricampeón nacional. Luego del gol de Matías Di Benedetto para el 1-1, apareció Álex Valera para confirmar la remontada con su gol de cabeza para el 2-1 ante ADT en Tarma. Explotó el estadio con todos los hinchas ‘cremas’, que ya acarician un nuevo festejo.

Al minuto 78 de juego, de un centro de Andy Polo, Valera le ganó a su marcador en el primer palo y, de cabeza, marcó el 2-1 para que Universitario se acerque al gran objetivo. ADT sufrió las pelotas detenidas del equipo de Jorge Fossati y lo pagó caro.

Mucha emoción en el festejo de Álex Valera, quien fue rápidamente abrazado por Aldo Corzo y por varios de sus compañeros. Además, el festejo de Jorge Fossati fue un desahogo porque la ‘U’ lo estuvo buscando durante todo el partido, pero se le complicó por el gol en contra de Anderson Santamaría para ADT en el primer tiempo.

Para el delantero de 29 años fue su gol número 9 en este Torneo Clausura 2025 en 13 partidos. Además, llegó a 17 tantos en toda la temporada, si se suman los 7 anotados en el Apertura y uno por Copa Libertadores 2025.

La consagración fue para Universitario

Pese a la expulsión de Sebastián Britos y a un remate en el palo sobre el final del partido, Universitario pudo sostener el 2-1 para ganar el Clausura 2025 y ser tricampeón nacional.

El gol de Álex Valera significó definitivamente el del tricampeonato, más allá que todo empezó también con el tanto del empate de Matías Di Benedetto. Como en todo partido definitorio, tuvo que sufrir más de la cuenta ante un conjunto como ADT, que siempre complica gracias a la altura de Tarma y al buen juego.

Tras el final del partido decretado por Kevin Ortega, hubo mucha emoción, pero principalmente desahogo por parte de jugadores y cuerpo técnico de Universitario, así como también de dirigentes, como el caso de Franco Velazco, quien ganó su primer título como administrador del club.