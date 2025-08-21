Mientras celebra en la Sudamericana: Alianza Lima perdería puntos en el Torneo Clausura

Alianza Lima todavía no ha detectado la situación que está por venir. Si bien hoy sonríe gracias a la Copa Sudamericana, el gesto cambiaría y ahora sería de amargura por un hecho que se está por confirmar en el Torneo Clausura de la Liga 1 de Perú.

Sucede que si bien Alianza Lima está con pie firme en la Copa Sudamericana, más luego de vencer a Universidad Católica y avanzar a los cuartos de final, su situación no sería igual de buena en el Torneo Clausura, certamen en el que no está entre los primeros.

Consciente que ya relegó el Torneo Apertura, Alianza Lima no puede permitirse perder también el Torneo Clausura, pero lastimosamente sería afectado por el descenso de Ayacucho y su posterior eliminación de los tres puntos que consiguió ganándoles de visita.

Hay que recordar que Alianza Lima venció 1-0 a Ayacucho la pasada fecha 5 del Torneo Clausura, pero eso quedaría anulado si el cuadro de los ‘Zorros’ pierde la categoría legalmente. Ante esto, el plantel íntimo relegaría esas tres unidades que logró de visita.

La temporada 2025 de Alianza Lima

Alianza Lima ha tenido una gran temporada 2025. De hecho ha jugado tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana. Si bien quedó eliminado de la primera, en la segunda sí viene teniendo un gran papel e incluso clasificó a cuartos de final.

Mientras que en la Liga 1 su desempeño no ha sido tan categórico. Terminando en segundo lugar en el Torneo Apertura, el plantel del técnico Néstor Gorosito se quedó a dos puntos de Universitario y ahora tiene que hacer todo para ganar el Torneo Clausura.

¿Por qué Alianza Lima perdería puntos en el Torneo Clausura?

Alianza Lima perdería tres puntos en el Torneo Clausura por el descenso administrativo de Ayacucho. Si bien le ganó de visita por el Torneo Clausura, esas unidades serían descontadas al igual que sucedió con Deportivo Binacional con Sporting Cristal.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vuelve a jugar en quincena de septiembre por el partido de ida y fines de septiembre por la vuelta de la Copa Sudamericana 2025. Lo más probable es que la ida sea entre el martes 16, miércoles 17 o jueves 18. En ese sentido, la vuelta sería el martes 23, miércoles 24 o jueves 25.

