Mientras clasificaba en Copa Sudamericana: Alianza Lima recibió a su refuerzo que debutaría en el clásico contra Universitario

Alianza Lima está viviendo un fin de semana lleno de emociones. Tras lograr una clasificación histórica a los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Universidad Católica de Ecuador, el club confirmó el esperado fichaje de Pedro Aquino. Considerado el gran refuerzo que los aficionados esperaban para completar la plantilla de la temporada, la llegada de Aquino, apodado “La Roca”, se produjo anoche, en medio de las vibrantes celebraciones por el avance en el torneo continental.

Pedro Aquino podría debutar contra Universitario

El periodista Gerson Cuba de Radio Ovación informó que, a pesar de su reciente incorporación, Aquino tiene “grandes posibilidades” de ser incluido en la lista de convocados para el esperado clásico de este domingo 24 de agosto. Este crucial encuentro se jugará en el Estadio Monumental y se perfila como una verdadera prueba para la consolidación del equipo.

La posible presencia de Aquino en la convocatoria, incluso si no inicia como titular, eleva significativamente la moral del equipo. Su inclusión se interpreta como una clara muestra de la ambición del club para competir con éxito tanto en el torneo local como en el ámbito internacional. La experiencia y jerarquía de “La Roca” en el mediocampo serán vitales para lo que resta del año, aportando solidez defensiva y capacidad de recuperación en un sector clave del campo.

Pedro Aquino jugará en Alianza Lima. (Foto: Raúl Chávez).

Pedro Aquino sumará en la plantilla

Este fichaje estratégico no solo refuerza la plantilla, sino que también envía un mensaje contundente a sus rivales sobre las aspiraciones de Alianza Lima en esta temporada. La afición blanquiazul, que ya celebra el éxito en la Sudamericana, ve con optimismo la incorporación de un jugador de la talla de Aquino, quien promete ser una pieza fundamental en la búsqueda de los objetivos trazados por el club.

¿Cuándo es el clásico del fútbol peruano?

El clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se jugará el domingo 24 de agosto a las 5:30 p.m. (hora de Perú) en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión estará a cargo de L1 MAX, un canal disponible en los servicios de cable DirecTV, Claro TV y Best Cable. También se podrá seguir el partido en la plataforma de streaming Liga 1 Play, así como por el minuto a minuto de Bolavip Perú.