¿Alianza Lima a semifinales de la Sudamericana? El apoyo clave que le da ventaja ante la Universidad de Chile

Alianza Lima empieza a gestionar los detalles de su partido ante Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por Aldo Cadillo

Sergio Peña y la Universidad de Chile.
© Producción Bolavip.Sergio Peña y la Universidad de Chile.

Alianza Lima se juega el partido más importante del año ante la Universidad de Chile y todo suma. Sabiendo que si gana pasará a las semifinales de la Copa Sudamericana, el equipo del técnico Néstor Gorosito requiere de todos y, en ese sentido, recibió un apoyo inesperado.

Pasa que se confirmó que el cuadro de Colo Colo apoyará al de Alianza Lima en su partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Sabiendo que tanto el ‘Cacique’ como los íntimos son barras hermanas, también juega que el rival es el máximo enemigo.

Así lo explicó Maks Cárdenas, periodista chileno, en charla con ‘Mano a Mano’ en YouTube: “Alianza Lima tiene un acuerdo con Colo Colo a nivel de barras, por eso habrá un fuerte apoyo de Colo Colo a Alianza Lima, además que la Universidad de Chile es su archirrival”.

Siguiendo con su argumento, Maks Cárdenas también expresó que será extraño ver a un equipo de Chile apoyando a uno de Perú y no a uno de su país: “La mitad del país apoyará a Alianza Lima y eso será medio raro pues van a querer que pase Alianza Lima y no la Universidad de Chile, un club chileno. Es una situación muy especial”.

¿Por qué Alianza Lima tendrá ventaja sobre Universidad de Chile?

El gran factor que beneficia a Alianza Lima en su partido ante la Universidad de Chile es su hermandad con Colo Colo. Siendo un hecho casi inédito en el fútbol sudamericano, ambas hinchadas comparten respeto y se consideran familia.

De hecho, los partidos entre Alianza Lima y Colo Colo siempre han sido catalogados como encuentros de bajo riesgo, ya que sus hinchadas son hermanas. Por ello, se comenta que los fanáticos de Colo Colo apoyarán a los de Alianza Lima en su partido ante la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cuánto cuesta el plantel de la Universidad de Chile?

El plantel de la Universidad de Chile vale 23,50 millones de euros y el plantel de Alianza Lima vale 15,58 millones de euros, ambos con información oficial de Transfermarkt.

¿Qué día y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

Alianza Lima y Universidad de Chile se medirán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en partidos de ida y vuelta. El partido de ida será el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 PM en Matute y la vuelta será el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 PM probablemente en el estadio de Coquimbo a puertas cerradas.

