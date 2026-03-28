Mientras la Selección Peruana juega la fecha FIFA, así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura Liga 1 2026

Conoce cómo va la clasificación del campeonato nacional luego de que finalizara la fecha 8 del Apertura. Aquí los detalles.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura
La jornada 8 del Torneo Apertura llegó a su fin el pasado fin de semana y dejó movimientos importantes en la parte alta de la tabla. Por su parte, Alianza Lima se adueñó del liderato tras vencer 2-0 a Juan Pablo II, superando a Los Chankas, que pasó al segundo lugar a pesar de su triunfo 3-2 sobre Sporting Cristal.

En tanto, Cienciano fue otro de los grandes beneficiados de la fecha, ya que escaló del cuarto al tercer puesto luego de haber goleado 3-0 a FC Cajamarca.

Por su parte, Universitario volvió a ceder terreno tras igualar sin goles ante Comerciantes Unidos y quedó cuarto. Finalmente, UTC y los del Rímac se mantienen en la quinta y sexta posición, respectivamente.

Recordemos que, este fin de semana la organización de la Liga no programó jornada debido a que la Selección Peruana se encuentra disputando amistosos por fecha FIFA.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura:

PuestoClubPJPGPEPPGFGCDGPuntos
1Alianza Lima8620124+820
2Los Chankas86201710+720
3Cienciano85121910+916
4Universitario8431117+415
5Club UTC8422119+214
6Sporting Cristal83231511+411
7FBC Melgar83231210+211
8Comerciantes Unidos83231212011
9Alianza Atlético824276+110
10Cusco FC831499010
11Juan Pablo II83141320-710
12ADT823379-29
13Sport Boys822469-38
14Deportivo Garcilaso814368-27
15Sport Huancayo8215812-47
16CD Moquegua8215614-87
17Atlético Grau813438-56
18FC Cajamarca81251016-65

Programación de los próximos partidos

La fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se disputará del viernes 3 al lunes 6 de abril. Durante esos días se jugarán los siguientes encuentros:

Viernes, 3 de abril
  • 11:00 horas / Sporting Cristal vs C.D. Moquegua (Estadio Alberto Gallardo)
  • 15:00 horas / Alianza Atlético de Sullana vs Atlético Grau (Estadio Campeones del 36)
  • 18:15 horas / Cienciano vs ADT (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
Sábado, 4 de abril
  • 13:15 horas / Deportivo Garcilaso vs Sport Boys (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
  • 15:30 horas / FBC Melgar vs Cusco FC (Estadio Monumental UNSA)
  • 20:00 horas / Universitario vs Alianza Lima (Estadio Monumental U Marathon)
Domingo, 5 de abril
  • 13:15 horas / Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos (Estadio IPD Huancayo)
  • 15:30 horas / Juan Pablo II vs Club UTC (Estadio C.D. Juan Pablo II)
Lunes, 6 de abril
  • 15:00 horas / FC Cajamarca vs Los Chankas (Estadio Héroes de San Ramón)

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima lidera el Torneo Apertura con 20 puntos tras vencer a Juan Pablo II.
  • El clásico entre Universitario y Alianza Lima se jugará el sábado 4 de abril.
  • El club Cienciano escaló al tercer puesto luego de golear 3-0 a FC Cajamarca.
Nicole Cueva
LEE TAMBIÉN
