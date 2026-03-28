Mientras la Selección Peruana juega la fecha FIFA, así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura Liga 1 2026

La jornada 8 del Torneo Apertura llegó a su fin el pasado fin de semana y dejó movimientos importantes en la parte alta de la tabla. Por su parte, Alianza Lima se adueñó del liderato tras vencer 2-0 a Juan Pablo II, superando a Los Chankas, que pasó al segundo lugar a pesar de su triunfo 3-2 sobre Sporting Cristal.
En tanto, Cienciano fue otro de los grandes beneficiados de la fecha, ya que escaló del cuarto al tercer puesto luego de haber goleado 3-0 a FC Cajamarca.
Por su parte, Universitario volvió a ceder terreno tras igualar sin goles ante Comerciantes Unidos y quedó cuarto. Finalmente, UTC y los del Rímac se mantienen en la quinta y sexta posición, respectivamente.
Recordemos que, este fin de semana la organización de la Liga no programó jornada debido a que la Selección Peruana se encuentra disputando amistosos por fecha FIFA.
Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura:
|Puesto
|Club
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|8
|6
|2
|0
|12
|4
|+8
|20
|2
|Los Chankas
|8
|6
|2
|0
|17
|10
|+7
|20
|3
|Cienciano
|8
|5
|1
|2
|19
|10
|+9
|16
|4
|Universitario
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|+4
|15
|5
|Club UTC
|8
|4
|2
|2
|11
|9
|+2
|14
|6
|Sporting Cristal
|8
|3
|2
|3
|15
|11
|+4
|11
|7
|FBC Melgar
|8
|3
|2
|3
|12
|10
|+2
|11
|8
|Comerciantes Unidos
|8
|3
|2
|3
|12
|12
|0
|11
|9
|Alianza Atlético
|8
|2
|4
|2
|7
|6
|+1
|10
|10
|Cusco FC
|8
|3
|1
|4
|9
|9
|0
|10
|11
|Juan Pablo II
|8
|3
|1
|4
|13
|20
|-7
|10
|12
|ADT
|8
|2
|3
|3
|7
|9
|-2
|9
|13
|Sport Boys
|8
|2
|2
|4
|6
|9
|-3
|8
|14
|Deportivo Garcilaso
|8
|1
|4
|3
|6
|8
|-2
|7
|15
|Sport Huancayo
|8
|2
|1
|5
|8
|12
|-4
|7
|16
|CD Moquegua
|8
|2
|1
|5
|6
|14
|-8
|7
|17
|Atlético Grau
|8
|1
|3
|4
|3
|8
|-5
|6
|18
|FC Cajamarca
|8
|1
|2
|5
|10
|16
|-6
|5
Programación de los próximos partidos
La fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se disputará del viernes 3 al lunes 6 de abril. Durante esos días se jugarán los siguientes encuentros:
Viernes, 3 de abril
- 11:00 horas / Sporting Cristal vs C.D. Moquegua (Estadio Alberto Gallardo)
- 15:00 horas / Alianza Atlético de Sullana vs Atlético Grau (Estadio Campeones del 36)
- 18:15 horas / Cienciano vs ADT (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
Sábado, 4 de abril
- 13:15 horas / Deportivo Garcilaso vs Sport Boys (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
- 15:30 horas / FBC Melgar vs Cusco FC (Estadio Monumental UNSA)
- 20:00 horas / Universitario vs Alianza Lima (Estadio Monumental U Marathon)
Domingo, 5 de abril
- 13:15 horas / Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos (Estadio IPD Huancayo)
- 15:30 horas / Juan Pablo II vs Club UTC (Estadio C.D. Juan Pablo II)
Lunes, 6 de abril
- 15:00 horas / FC Cajamarca vs Los Chankas (Estadio Héroes de San Ramón)
DATOS CLAVES
- Alianza Lima lidera el Torneo Apertura con 20 puntos tras vencer a Juan Pablo II.
- El clásico entre Universitario y Alianza Lima se jugará el sábado 4 de abril.
- El club Cienciano escaló al tercer puesto luego de golear 3-0 a FC Cajamarca.