Una de las posiciones que la Selección Peruana está necesitando es la de delantero, en estos momentos no hay un goleador que pueda ayudar a ganar partidos. Se ha probado con muchos jugadores, pero no llega la opción ideal para que pueda estar como el 9 del equipo patrio. No obstante, hay alternativas que van apareciendo para probar suerte.

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Su nombre es Renato Espinosa y en estos momentos podría llegar a ser una buena opción para Mano Menezes. Está haciendo goles en Europa, siendo un jugador importante en su club. Si bien, no está en un equipo grande, está demostrando su olfato goleador que es algo que sin duda alguna podría beneficiar al ‘Equipo de todos’.

Este fin de semana el delantero apareció como todo un cazagoles para volver a anotar. Primero haciéndose un buen espacio en una contra, para posicionarse frente al arco antes de entrar al área del portero. Ya dentro el atacante sorprendió con un amague que dejó al defensa desparramado en el campo, luego le quedó algo largo el balón, pero consiguió sorprender al portero que no pudo hacer otra cosa que ver como el balón ingresó a su portería sin problemas.

Así fue el golazo de Renato Espinosa:

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¿Renato Espinosa es el nuevo 9 para la Selección Peruana?

Actualmente la Selección Peruana está en la búsqueda de un nuevo delantero para el equipo. No hay nadie que esté a la altura de Paolo Guerrero, lo que genera un gran malestar, junto a una desesperación por tener al ‘hombre gol’ en el plantel. Pero ninguno de los que se ha probado, terminó siendo un jugador que genere ocasiones claras.

Paolo Guerrero celebrando un gol (Foto: Getty).

No se sabe si en este caso Mano Menezes está viendo opciones para un nuevo 9. Pero podría ser Renato Espinosa una opción que pueda servir. Todavía tiene 27 años e edad, su experiencia internacional lo ha ayudado a mejorar, por lo que podría ser interesante ver que es lo que pueda hacer dentro del campo. Más en un equipo como Perú.

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Por ahora el equipo patrio tiene a Alex Valera, Luis Ramos y Adrián Ugarriza. Estas son las tres opciones en el ataque, pues con Juan Pablo Goicochea no se le ha podido ver en acción en el equipo mayor. Por lo tanto no hay muchas alternativas, se tiene que crear más jugadores que puedan competir por el puesto de goleador en Perú.

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