Ni Nacional ni Miguel Grau: el inédito estadio en donde Sport Boys recibirá a Sporting Cristal

La directiva de Sport Boys viene trabajando en el escenario deportivo en donde jugarán de locales ante Sporting Cristal. La decisión sorprende y estaría a nada de confirmarse oficialmente.

Sport Boys planifica el futuro cercano y es consciente que el partido de local ante Sporting Cristal es determinante en las aspiraciones del equipo en este Torneo Clausura 2026. Frente a la imposibilidad de jugar en el Estadio Miguel Grau en un horario que no sea de mañana y que el Estadio Nacional no estará habilitado, acaba de revelarse el escenario en donde rosados y celestes se verán las caras.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

De acuerdo a una reciente información del periodista Gustavo Peralta, quien siempre tiene datos muy precisos sobre la institución chalaca, el recinto deportivo elegido para que Sport Boys reciba a Sporting Cristal será el Estadio Hugo Sotil ubicado en el distrito de Villa El Salvador. Asimismo, el horario sería de tarde y el encuentro se programaría para el próximo domingo 30 de agosto.

“Me confirman que el Sport Boys vs. Sporting Cristal se va a jugar en Villa El Salvador. Me dicen, era eso o jugar en Matute y no se podía. Cristal no quiso mover la fecha, a pesar de que Boys no tiene ni el Grau ni el Nacional. Faltan algunos trámites administrativos, que sea registrado como estadio alterno por ejemplo, para que se haga oficial”; contó Gustavo Peralta en ‘Hablemos de MAX‘.

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Además, en esta misma edición se pudo filtrar el dato de que desde la organización aprobaron este medida para que el duelo entre chalacos y rimenses se mude al distrito de Villa El Salvador. “La Liga ya dio el ok para que se juegue el partido en el Estadio Hugo Sotil. A falta de registrar lo que se ha aprobado como estadio alterno, se va a jugar en dicho escenario. Confirmado“.

🎙️ @Gustavo_p4: "BOYS VS CRISTAL SE JUGARÁ EN VILLA EL SALVADOR"



"La Liga ya dio el ok para que se juegue el partido en el estadio Hugo Sotil".#HablemosDeMAX #SportBoys #SportingCristal



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La increíble y nefasta racha de Sport Boys en partidos ante Sporting Cristal

Se viene una nueva edición de uno de los llamados clásicos más picantes del fútbol peruano por la rivalidad que se generó entre ambos equipos durante los últimos tiempos. Eso sí, Sport Boys cuenta con una racha bastante negativa en donde no pueden vencer a Sporting Cristal desde hace casi 19 años ya que el último triunfo rosado ante los celestes se dio durante la temporada 2007.

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Así es. Exactamente el 27 de septiembre del año 2007, Sport Boys derrotó 3-0 a Sporting Cristal en el Estadio Miguel Grau del Callao con goles de Ángelo Cruzado, Jair Céspedes y Johnnier Montaño. Es decir, son más 25 partidos oficiales en donde los chalacos no han sido capaces de imponerse ante los rimenses, por lo que cual ahora esperan romper con dicho récord tan nefasto.

DATOS CLAVES

Sport Boys recibirá a Sporting Cristal en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador.

recibirá a en el de Villa El Salvador. El partido entre Sport Boys y Sporting Cristal se jugaría el domingo 30 de agosto.

y se jugaría el domingo 30 de agosto. Sport Boys no vence a Sporting Cristal en un partido oficial desde el año 2007.