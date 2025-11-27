“No me sentí valorado”: El filoso dardo de Hohberg a Sporting Cristal por lo que pasó en el último año

Alejandro Hohberg volvió a instalar la polémica en el fútbol peruano con un mensaje directo que cayó como un dardo en La Florida. El atacante, que terminó el 2025 como una de las figuras con mejores números en Sport Boys y Cienciano, decidió romper el silencio para hablar de su difícil paso por Sporting Cristal en el 2024.

En charla con L1 MAX, Alejandro Hohberg dejó un filoso dardo en referencia a Sporting Cristal: “El año 2024 me costó bastante jugar en Sporting Cristal”. Y la interpretación fue inmediata: Hohberg sintió que nunca lo valoraron.

El delantero no ocultó su incomodidad al recordar su etapa en el Rímac, un periodo que describió como “complicado” y donde, según dejó entrever, no tuvo ni la confianza ni el respaldo que buscaba. En contraste, afirmó que el 2025 fue un año “muy positivo”, recalcando que en sus nuevos clubes sí pudo demostrar su nivel real.

Alejandro Hohberg fue incluso más claro cuando destacó que este año por fin se sintió “valorado”. Para el atacante, la diferencia entre una mala y una gran temporada pasó por un factor determinante: sentirse importante dentro de un proyecto. En Sport Boys y Cienciano encontró minutos, responsabilidad, liderazgo y un rol que se le negó en Sporting Cristal.

Alejandro Hohberg jugando en Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Qué dijo Alejandro Hohberg sobre su tiempo en Sporting Cristal?

Alejandro Hohberg habló de manera indirecta de su última temporada en Sporting Cristal mencionando que no fue buena y que ahora, en la 2025, sí pudo demostrar todo su talento tanto en Sport Boys (marcó 9 goles) como en Cienciano (marcó 5 goles) en la Liga 1.

Para hacer un paralelismo, Alejandro Hohberg no marcó ni un gol en la temporada 2024 de la Liga 1 con Sporting Cristal, mientras que, en la del 2025, sí consiguió nueve tantos con Sport Boys y cinco con Cienciano.

Los números de Alejandro Hohberg en la temporada 2024

Alejandro Hohberg jugó en Sporting Cristal en la temporada 2024 y disputó en total 13 partidos en la Liga 1. De esos cotejos, no logró anotar ni un gol y solo brindó una asistencia.

¿Cuánto vale actualmente Alejandro Hohberg?

Alejandro Hohberg vale actualmente 350 mil euros, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Además, tiene contrato vigente con Cienciano hasta diciembre del 2027.

