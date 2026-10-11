Pablo Guede se solidarizó con Miguel Rondelli: “Nadie dijo que Melgar le dio un paseo a Universitario”

El entrenador de Alianza Lima sorprendió con sus declaraciones sobre la polémica que generó Miguel Rondelli tras el empate 2-2 entre Universitario y FBC Melgar.

Pablo Guede se metió en la polémica que generaron las declaraciones de Miguel Rondelli, entrenador de FBC Melgar, tras el empate 2-2 ante Universitario. El director técnico de Alianza Lima habló en la previa de su partido ante Cusco FC con L1MAX y se “solidarizó” con su colega.

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Miguel Rondelli había dejado fuertes declaraciones contra el arbitraje, pero también contra el periodismo. Sucedió luego de que Melgar no pudo resistir el 2-0 arriba y Universitario le empató para rescatar un punto. Aún así, el partido quedó de lado con las declaraciones del entrenador argentino.

Ahora, quien se metió en la polémica fue su colega de Alianza Lima. Guede, quien suele tener algunos cruces con el periodismo, también se sumó con sus propias declaraciones contra ciertos comunicadores, a quienes acusa de “manipular la información”.

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“Te lo voy a decir porque no lo pensaba decir, pero me gustaría solidarizarme con el entrenador de Melgar. Porque lo de ayer fue súper injusto, lo que pasó después de la rueda de prensa. De que manipulen así la información, no me parece bueno. Porque él salió y dijo unas cosas con mucha claridad, con mucha claridad, y en cuanto terminó la rueda de prensa, le dieron vuelta a todo“, empezó diciendo en entrevista con Kevin Pacheco para L1MAX.

Y siguió: “Eso no está bueno, porque nadie dijo que Melgar le pegó un paseo a la U, como fue realmente. Ninguno dijo que había que ir a revisar la jugada esa. Y cuando yo lo vi jodido, y lo conozco de haberlo visto dos veces, ¿no? Cuando lo vi jodido me jodió, me molestó, porque llevaba razón. Y ninguno se hizo eco de eso y me gustaría solidarizarme y decirle que llevaba razón, que se quede tranquilo“.

#LAPREVIA Declaraciones de Pablo Guede



"Me solidarizo con el DT de Melgar, lo de ayer fue injusto lo que pasó luego de la rueda de prensa"



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Las polémicas declaraciones de Miguel Rondelli

Rondelli fue muy cuestionado por sus declaraciones contra el arbitraje, pero sobre todo contra el periodismo. Dejó frases fuertes y sin filtro, algo que empieza a caracterizarlo tal como se han visto en conferencias anteriores.

“Me molesta que cuando el partido estuvo 11 contra 11 fuimos superiores, les sacamos la pelota a un rival difícil, lo sometimos. Cuando el partido se puso 14 contra 11 ya es difícil jugar. No me tienen que cobrar un penal o expulsar a un jugador. Cuando empiezas a cobrar todas las divididas para ellos. Cuando me meten la mano al bolsillo de esta manera, tengo que hablar“, dijo sobre el arbitraje de Bruno Pérez en el partido ante la ‘U’.

“Voy a hacer una autocrítica puertas para adentro, pero estoy cansado. Siempre nos tratan como una porquería, ¿porque somos de provincia nos tratan como porquería? Va a ser durante toda la semana, todo el mes, la ‘U’ el mejor equipo del mundo, pero hoy los superamos. Seguramente tengo que hacer una autocrítica como todos la tendrán que hacer”, opinó contra el periodismo.