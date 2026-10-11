Miguel Rondelli enojado tras empate ante Universitario: “Cuando el partido se puso 14 contra 11 ya es difícil jugar”

El DT de Melgar tuvo una encendida conferencia de prensa tras el 2-2 de su equipo ante Universitario. Se quejó del arbitraje y hasta del periodismo.

Miguel Rondelli, director técnico de FBC Melgar, explotó en conferencia de prensa contra Bruno Pérez y todo el cuerpo arbitral, y hasta se quejó de la falta de autocrítica del periodismo. Sus contundentes declaraciones surgieron luego de desperdiciar una ventaja de dos goles en el partido que terminó en empate 2-2 ante Universitario de Deportes.

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En Melgar hay mucha bronca por lo que podría haber sido un buen triunfo como visitante ante Universitario en el Estadio Monumental U Marathon. El reclamo apunta a una supuesta infracción sobre Matías Lazo no sancionada por Bruno Pérez ni el VAR en la jugada del empate 2-2 que marcó Álex Valera.

En este sentido, Rondelli no tuvo ningún tipo de filtro para cuestionar a los árbitros. “Me molesta que cuando el partido estuvo 11 contra 11 fuimos superiores, les sacamos la pelota a un rival difícil, lo sometimos. Cuando el partido se puso 14 contra 11 ya es difícil jugar. No me tienen que cobrar un penal o expulsar a un jugador. Cuando empiezas a cobrar todas las divididas para ellos. Cuando me meten la mano al bolsillo de esta manera, tengo que hablar“, empezó diciendo.

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“El VAR está para, lo que yo entiendo, corregir errores que pueda tener el principal. Para mí, lo molesta a Matías Lazo. Si esa jugada hubiese sido en cualquiera de las áreas cobraba penal y no es consecuente con lo que va en el partido. Por lo menos el VAR debería llamarlo. Para mí, hay una clara falta. Dominamos el partido. No nos metimos atrás. El rival, con ímpetu, te mete atrás“, continuó.

Luego del partido, el entrenador argentino reveló que tuvo un cruce con Bruno Pérez. “Yo me acerqué a sacar a mis jugadores que estaban protestando, expulsan a uno del comando técnico y después le dije que lo revise, que para mí es falta. Le dije que para mí se había equivocado, que había arbitrado muy bien durante 60 minutos“, comentó.

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La crítica de Miguel Rondelli contra el periodismo

Asimismo, en medio de la crítica a Bruno Pérez, Rondelli aprovechó para cuestionar al periodismo por sus manifestaciones contra los equipos de provincia, sobre todo, cuando tiene un partido contra Universitario. También insistió en que su equipo jugó mejor que el rival.

“Voy a hacer una autocrítica puertas para adentro, pero estoy cansado. Siempre nos tratan como una porquería, ¿porque somos de provincia nos tratan como porquería? Va a ser durante toda la semana, todo el mes, la ‘U’ el mejor equipo del mundo, pero hoy los superamos. Seguramente tengo que hacer una autocrítica como todos la tendrán que hacer”, sostuvo.

No es la primera vez que el entrenador de FBC Melgar tiene un cruce contra el periodismo. Hasta hace muy poco, se enojó con el periodista Daniel Rodríguez por una pregunta tras el triunfo 3-0 ante ADT. “Haz tú el curso de técnico, postulate a un equipo, incorpora a los jugadores que quieras y pon a los que más quieras“, llegó a decirle.

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Luego de que Rodríguez le dijo que “termina equivocándose en su respuesta”, Rondelli volvió a la carga. “No me digas ‘te equivocaste’, porque no sos nadie, yo tampoco. No me digas nunca más que me equivoqué en la respuesta, pon que el entrenador respondió algo que no me gustó. Jamás pasé por encima tuyo“, le cuestionó.

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