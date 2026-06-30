Otro golpe para Universitario antes de empezar el Torneo Clausura 2026: un jugador más dijo adiós al plantel.

Universitario de Deportes sorprendió a todos sus hinchas al anunciar oficialmente una nueva baja en su plantel a pocos días del inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. A través de sus redes sociales, el club confirmó la salida del extremo ecuatoriano José Carabalí, quien todavía tenía contrato vigente hasta diciembre de 2027.

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La noticia llamó especialmente la atención porque José Carabalí había llegado a Universitario en febrero de 2025 y, debido a su buen rendimiento, renovó su vínculo en julio de ese mismo año por dos temporadas adicionales. Sin embargo, ambas partes alcanzaron un acuerdo para poner fin al contrato de manera anticipada.

Tras oficializarse su desvinculación, el futbolista dejó el Perú y emprendió viaje rumbo a Ecuador para afrontar un delicado momento personal que terminó influyendo en su decisión de abandonar el club crema.

De esta manera, el plantel dirigido por Héctor Cúper pierde a uno de sus extremos cuando restan pocos días para el inicio del segundo torneo de la temporada.

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José Carabalí dejó Universitario, club donde marcó 2 goles en 21 partidos. (Foto: Universitario)

El motivo de la salida de José Carabalí y el problema que enfrenta Universitario

Según trascendió, la salida de José Carabalí está relacionada con una difícil situación familiar. El extremo ecuatoriano sufrió el fallecimiento de su abuela (a la que considera como su madre), motivo por el cual decidió regresar a su país para acompañar a sus seres queridos y afrontar este duro momento junto a su familia.

Ahora, Universitario deberá salir al mercado de fichajes para encontrar un nuevo extremo por la banda izquierda. La principal ventaja para el club es que la vacante podrá ser ocupada por otro futbolista extranjero, aunque el cuerpo técnico también deberá afrontar el reto de incorporar rápidamente a un jugador que logre adaptarse al equipo en plena competencia. Mientras tanto, el futuro de Carabalí estaría en Ecuador, donde ya se especula con un posible interés de Liga Deportiva Universitaria de Quito para incorporarlo de cara al segundo semestre de la temporada.

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José Carabalí festejando un gol con Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Por qué José Carabalí dejó Universitario?

José Carabalí se fue de Universitario tras pasar un duro momento familiar por el fallecimiento de su abuela, a la que considera su mamá. En ese sentido, el jugador buscará un club en su país y ya empezó a sonar en LDU de Quito.

¿Cuánto vale actualmente José Carabalí?

José Carabalí vale 850 mil euros a sus actuales 29 años, según el último reporte de Transfermarkt.

Datos claves

José Carabalí dejó oficialmente de ser jugador de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026.

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El futbolista ecuatoriano se desvinculo del club crema por mútuo acuerdo.