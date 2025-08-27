Es tendencia:
Alianza Lima

Pedro Aquino al borde de la sanción: la falta de respeto que desató la furia de Alianza Lima

Pedro Aquino tiene pocos días en Alianza Lima, pero todo hace indicar que ya recibió su primera llamada de atención.

Por Aldo Cadillo

Pedro Aquino en Alianza Lima.
© Instagram Alianza Lima.Pedro Aquino en Alianza Lima.

Pedro Aquino debutó de manera oficial con Alianza Lima. Sumando minutos en el duelo ante Universitario, el volante ingresó a los 67′ por Alessandro Burlamaqui. Tras el pitazo final, un gesto no pasó desapercibido y es el motivo por el que podría ser sancionado.

Pasa que al término del partido entre Alianza Lima y Universitario, los jugadores se saludaron en el césped del Monumental. Ahí es donde una cámara muestra como Pedro Aquino intercambió camisetas y se puso la del cuadro crema.

Inmediatamente Jean Pierre Archimbaud detuvo a Pedro Aquino, le dijo que se saque la camiseta y acto seguido le ayudó a retirarse la indumentaria de Universitario. Pero todo no habría quedado ahí. Vendrían sanciones.

Al parecer Alianza Lima tiene unas reglas internas en las que está prohibido usar cualquier tipo de indumentaria de Universitario. Así pues, desde la interna del cuadro íntimo se analiza que Pedro Aquino reciba una sanción o un descuento económico.

Tweet placeholder

¿De qué equipo es hincha Pedro Aquino?

Pedro Aquino confesó ser hincha de Sporting Cristal pese a jugar por Alianza Lima, uno de los rivales directos de los celestes. Llegando al Rímac a la edad de 9 años, realizó todo el proceso formativo y debutó como profesional en el 2011.

Con el cuadro de Sporting Cristal estuvo seis temporadas donde se coronó tricampeón del fútbol peruano tras lograr el título en 2012, 2014 y 2016. Luego partió a México por ocho años y en el 2025 volvió al Perú para jugar por Alianza Lima.

¿Cuánto gana Pedro Aquino?

Pedro Aquino gana 50 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport.

¿Hasta cuándo firmó Pedro Aquino por Alianza Lima?

Pedro Aquino firmó por Alianza Lima hasta junio del 2026. Llegando en agosto del 2025, el volante peruano estará por una temporada.

Aldo Cadillo
