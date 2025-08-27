Presidente de Independiente quiere jugar ante Alianza Lima: desata la polémica y culpa a Universidad de Chile

ver también Todavía no jugó ni 20 partidos con Alianza Lima: pero ya está prácticamente vendido al extranjero

En una conferencia de prensa cargada de tensión y determinación, Néstor Grindetti, presidente del Club Atlético Independiente, se presentó ante los medios para ofrecer una contundente defensa ante la CONMEBOL, tras los graves incidentes que llevaron a la suspensión del crucial encuentro de Copa Sudamericana contra la Universidad de Chile. El directivo, con un tono enérgico y firme, sostuvo categóricamente que el club de Avellaneda es “una víctima” de lo ocurrido y no el “responsable” de los altercados. Atribuyó los hechos a un “plan de violencia premeditado” orquestado por la barra visitante, cuyo único y declarado fin era causar disturbios y desestabilizar el desarrollo del partido.

Independiente se defiende de todas las acusaciones

Grindetti desglosó meticulosamente los cuatro pilares esenciales en los que se sustenta la defensa del club argentino. En primer lugar, hizo hincapié en que los incidentes se originaron de manera exclusiva y unilateral por parte de los seguidores de la U de Chile, incluso antes del pitido inicial del encuentro. Esta cronología es fundamental, según el presidente, para desvirtuar cualquier intento de culpar a la organización local. En segundo lugar, argumentó con vehemencia que Independiente cumplió de manera estricta y rigurosa con todas las medidas de seguridad exigidas y dispuestas para el evento, desmintiendo cualquier negligencia por parte del club.

El tercer punto clave de su defensa radicó en la aseveración de que la destrucción de la tribuna visitante fue un acto deliberado y planificado, con el objetivo claro de sembrar el caos y provocar la suspensión del partido. Finalmente, Grindetti subrayó que la cancelación del partido fue una consecuencia directa e ineludible de la violencia desatada por los hinchas chilenos, eximiendo a Independiente de cualquier responsabilidad en la interrupción del juego. La crítica de Grindetti no se detuvo ahí, y se dirigió de forma contundente hacia la dirigencia de la Universidad de Chile, calificando su accionar como “cómplice y vergonzoso”. El presidente de Independiente acusó directamente a sus homólogos chilenos de encubrir a los verdaderos responsables de los disturbios y de intentar distorsionar la verdad de lo ocurrido, presentando una versión que, según él, carece de sustento.

Alianza Lima espera por su rival de Copa Sudamericana

“A diferencia de la U, en Independiente no hay cabida para la violencia y nunca la toleraremos”, sentenció el directivo con vehemencia, dejando en claro la postura inflexible del club frente a este tipo de situaciones. Grindetti reafirmó que el Club Atlético Independiente buscará una resolución favorable en su defensa ante el máximo organismo del fútbol sudamericano, esperando que la justicia deportiva prevalezca. Mientras el foco de atención continental se posa sobre la resolución de este controvertido episodio, en el fútbol peruano, la expectativa crece en torno a Alianza Lima.

Plana dirigencial de Independiente de Avellaneda. (Foto: X).

El equipo blanquiazul, que ha logrado avanzar en la Copa Sudamericana, espera con ansiedad la decisión final de la CONMEBOL para conocer a su próximo oponente en los cuartos de final del torneo. Se prevé que la resolución sobre el controvertido partido entre Independiente y la U de Chile se defina en los próximos días, lo que permitirá a los blanquiazules comenzar su preparación específica para la siguiente fase del torneo continental, con la esperanza de seguir avanzando en su camino hacia la gloria. La atmósfera en ambos lados del continente es de anticipación, con clubes y aficionados esperando con impaciencia las decisiones que moldearán el futuro inmediato de la Copa Sudamericana.