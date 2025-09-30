Pedro Gallese regresa a Perú: El histórico club de la Liga 1 que prepara el bombazo del año

Tal parece que pronto terminará la carrera de Pedro Gallese en el fútbol del extranjero. Luego de cinco temporadas en Orlando City, el contrato del portero peruano termina en diciembre del 2025 y por eso desde ya inició conversaciones con un histórico club de Liga 1.

Publicidad

Publicidad

Así lo difundió el periodista Carlos Alberto Navarro. El popular ‘Tigrillo’ mencionó en el programa de radio PBO Campeonísimo, que el guardameta regresará a Perú para jugar un par de temporadas y luego retirarse por todo lo alto.

El periodista Carlos Alberto Navarro dio la información en PBO Campeonísimo y aseguró que Pedro Gallese ya inició conversaciones con Alianza Lima: “Alianza Lima pretende contratar al mejor arquero de los últimos años Yo no estoy tirando nombres, estoy lanzando ese nombre porque tengo información. Es Pedro Gallese”.

Con esta información se confirmó que Alianza Lima quiere fichar a Pedro Gallese e incluso ya inició conversaciones para que sea su portero estrella en la Liga 1. Ahora la duda es qué pasará con Guillermo Viscarra, en caso el ‘Pulpo’ regrese a Matute.

Publicidad

Publicidad

Pedro Gallese con Orlando City. (Foto: MLS)

¿Pedro Gallese jugará en Alianza Lima?

Sí, Pedro Gallese tiene todo para jugar en Alianza Lima, según el periodista Carlos Alberto Navarro. El popular ‘Tigrillo’ confirmó que el cuadro íntimo ya inició conversaciones con el portero de 35 años.

Si es que se termina dando el regreso de Pedro Gallese a Alianza Lima, estaríamos ante la segunda etapa del ‘Pulpo’ en La Victoria. No hay que olvidar que en la temporada 2019 estuvo debajo de los tres palos íntimos, con el que ganó el Torneo Clausura.

Publicidad

Publicidad

Pedro Gallese en su etapa en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Hasta cuándo Pedro Gallese tiene contrato con Orlando City?

Pedro Gallese tiene contrato con Orlando City hasta diciembre del 2025. Se espera que el portero peruano no renueve con el cuadro de la MLS y llegue al Perú para tapar por Alianza Lima.

ver también Alianza Lima ya pregunta por un nuevo 9 y se olvida de Guerrero y Barcos para el 2026

¿Cuánto gana Pedro Gallese?

Pedro Gallese gana 90 mil dólares mensuales en Orlando City, según información oficial de la MLS. Este monto es el ingreso total que genera por Compensación Promedio Anual Garantizada.

Publicidad

Publicidad