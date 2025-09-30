Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Pedro Gallese regresa a Perú: El histórico club de la Liga 1 que prepara el bombazo del año

Pedro Gallese termina contrato con Orlando City en diciembre del 2025 y ya inició conversaciones con un histórico club de Liga 1.

Por Aldo Cadillo

Pedro Gallese regresa a la Liga 1.
© Producción Bolavip.Pedro Gallese regresa a la Liga 1.

Tal parece que pronto terminará la carrera de Pedro Gallese en el fútbol del extranjero. Luego de cinco temporadas en Orlando City, el contrato del portero peruano termina en diciembre del 2025 y por eso desde ya inició conversaciones con un histórico club de Liga 1.

Publicidad

Así lo difundió el periodista Carlos Alberto Navarro. El popular ‘Tigrillo’ mencionó en el programa de radio PBO Campeonísimo, que el guardameta regresará a Perú para jugar un par de temporadas y luego retirarse por todo lo alto.

El periodista Carlos Alberto Navarro dio la información en PBO Campeonísimo y aseguró que Pedro Gallese ya inició conversaciones con Alianza Lima: “Alianza Lima pretende contratar al mejor arquero de los últimos años Yo no estoy tirando nombres, estoy lanzando ese nombre porque tengo información. Es Pedro Gallese”.

Con esta información se confirmó que Alianza Lima quiere fichar a Pedro Gallese e incluso ya inició conversaciones para que sea su portero estrella en la Liga 1. Ahora la duda es qué pasará con Guillermo Viscarra, en caso el ‘Pulpo’ regrese a Matute.

Publicidad
Imagen
Pedro Gallese con Orlando City. (Foto: MLS)

¿Pedro Gallese jugará en Alianza Lima?

Sí, Pedro Gallese tiene todo para jugar en Alianza Lima, según el periodista Carlos Alberto Navarro. El popular ‘Tigrillo’ confirmó que el cuadro íntimo ya inició conversaciones con el portero de 35 años.

Si es que se termina dando el regreso de Pedro Gallese a Alianza Lima, estaríamos ante la segunda etapa del ‘Pulpo’ en La Victoria. No hay que olvidar que en la temporada 2019 estuvo debajo de los tres palos íntimos, con el que ganó el Torneo Clausura.

Publicidad
Imagen
Pedro Gallese en su etapa en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Hasta cuándo Pedro Gallese tiene contrato con Orlando City?

Pedro Gallese tiene contrato con Orlando City hasta diciembre del 2025. Se espera que el portero peruano no renueve con el cuadro de la MLS y llegue al Perú para tapar por Alianza Lima.

Alianza Lima ya pregunta por un nuevo 9 y se olvida de Guerrero y Barcos para el 2026

ver también

Alianza Lima ya pregunta por un nuevo 9 y se olvida de Guerrero y Barcos para el 2026

¿Cuánto gana Pedro Gallese?

Pedro Gallese gana 90 mil dólares mensuales en Orlando City, según información oficial de la MLS. Este monto es el ingreso total que genera por Compensación Promedio Anual Garantizada.

Publicidad

Encuesta

¿Hace bien Alianza en buscar el fichaje de Gallese?

YA VOTARON 0 PERSONAS

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Por qué no juegan Fede Valverde ni Jude Bellingham hoy para Real Madrid ante Kairat Almaty
Champions League

Por qué no juegan Fede Valverde ni Jude Bellingham hoy para Real Madrid ante Kairat Almaty

Pronósticos Barcelona vs Paris Saint-Germain: los culés reciben al vigente campeón en la Champions League
Apuestas Deportivas

Pronósticos Barcelona vs Paris Saint-Germain: los culés reciben al vigente campeón en la Champions League

Dónde juega Real Madrid hoy ante Kairat Almaty
Champions League

Dónde juega Real Madrid hoy ante Kairat Almaty

Mientras Wisdom arrasa en Cristal, la queja contra Yotún
Liga 1

Mientras Wisdom arrasa en Cristal, la queja contra Yotún

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo