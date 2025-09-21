Pese a la expulsión, hinchas de Cristal sentencian a Yoshimar Yotún: “Debe largarse”

Luego de la vuelta de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026, Yoshimar Yotún no deja de estar en polémicas en Sporting Cristal. Esto ya viene cansando al hincha que no está conforme con su forma de jugar. Pero esta última expulsión ha sido un golpe bastante duro que no ha pasado desapercibido por la hinchada que lo terminó de liquidar.

Esta vez frente a Juan Pablo II por la jornada número 10 del Torneo Clausura terminó viendo la tarjeta roja tras una entrada a destiempo. El mediocampista intentó ir al balón, pero falló el cálculo y terminó impactando con dureza en el tobillo de su rival. Esto no fue advertido en un comienzo, pero después de la revisión del VAR lo terminaron expulsando.

Esto ha sido un golpe bastante fuerte para los hinchas, pues vienen teniendo semanas de muchos problemas para definir los partidos. Por lo que esta expulsión no ayuda en nada para los objetivos que esperan que puedan cumplir el club.

¿Qué dijeron los hinchas de Sporting Cristal de la expulsión de Yoshimar Yotún?

No han tomado para nada bien la expulsión de Yoshimar Yotún, pues consideran que ya lleva varios partidos teniendo malos resultados en la cancha. Por otro lado, consideran que su fichaje no ha sido el óptimo, pues a pesar de ser una gran figura, en la cancha no está destacando como debería.

Por otro lado, otros ya están cansados y por eso piden sus salida del club, no lo quiere ver más con la camiseta celeste. Esperan que acabe su contrato y se pueda marchar de la institución rimense. Una calentura que se puede entender por parte de los hinchas, los cuales esperaban ver a su equipo compitiendo por el título, pero que en estos momentos esto no se está dando como debería.

Eso sí, Yotún no va a dejar Sporting Cristal a menos que sea como una venta, pues tiene contrato hasta fines del 2026. Esto lo asegura para la siguiente temporada y al ser un referente importante, es casi imposible que se pueda pensar en una salida inmediata.

Los números de Yoshimar Yotún este 2025

Hay que precisar que Yotún volvió esta temporada de una lesión importante, por ese motivo no logró hacer pretemporada. Un factor importante para los futbolistas, que luego de sus regresos a las canchas les termina costando más. Su llamado a la Selección Peruana también le causó algunos problemas, pues no venía jugando tan seguido y el nivel de Eliminatorias es mayor.

En lo que va de la temporada ‘Yoshi’ ha jugado un total de 6 partidos contando este último, logró un gol de penal en la goleada ante Sport Huancayo por 5-0, no ha hecho asistencias y sumó 262 minutos.

