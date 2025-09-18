Además del último empate 0-0 frente a Alianza Atlético de Sullana por el Torneo Clausura 2025, Sporting Cristal sufrió un durísimo golpe en los últimos días. Resulta que Abel Hernández, experimentado delantero uruguayo, confesó algunas cuestiones de mala gestión sobre un precontrato firmado con la directiva celeste que finalmente no llegó a concretarse. Ahora, desde el Rímac ya tienen una contundente respuesta para esclarecer la situación.

“Firmé un precontrato con Sporting Cristal para el año que viene, pero después de haberlo firmado el contrato no volvió más. Ya pasaron algunos meses así que la situación está media rara. Hay algunas cosas que no están muy claras. El precontrato no estaba firmado por el club y el club no me lo devolvió firmado. Cristal tenía 48 horas para firmarlo y ya pasaron hace rato. Si vale la pena, vuelvo al extranjero. Lo tengo que conversar con mi familia”; contó Abel Hernández.

Fuente: @Buysan

Publicidad

Publicidad

Cuando todos pensaron que la directiva de Sporting Cristal había gestionado muy mal esta negociación y claramente el nombre de Joel Raffo empezaba a ser duramente cuestionado, hay un aspecto que Abel Hernández no contó y que se filtró en el medio local. Resulta que un detalle en particular del acuerdo entre ambas partes nunca se concretó y por ello es que finalmente no llegaron a buen término, el cual tiene que ver explícitamente con la situación contractual del ‘9’.

¿Qué sucedió realmente entre Sporting Cristal y Abel Hernández?

“Consulté al club sobre esta declaración de Abel Hernández y me dijeron que se firmó un contrato condicionado a que quede libre y como nunca sucedió no se hizo efectivo”; reveló el comunicador deportivo Percy Ramos a través de su cuenta oficial de ‘X’ respecto a lo que verdaderamente habría pasado entre las negociaciones de Sporting Cristal y el experimentado delantero uruguayo, aunque curiosamente dicho aspecto no se informó en sus declaraciones.

Fuente: @percy_ramos

Publicidad

Publicidad

Ahora, ¿se darán mayores y sorpresivas noticias sobre este caso? Por la última información expuesta, todo parece indicar que no existen muchas chances que digamos de que finalmente Sporting Cristal pueda retomar las conversaciones con el entorno cercano de Abel Hernández, sobre todo cuando ya tomaron la decisión de contratar hace algunas semanas a Felipe Vizeu, quien firmó con el equipo rimense hasta finales de la temporada 2026.

¿Cómo le va a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025?

Sporting Cristal no ha sido capaz de conseguir una victoria durante las últimas 3 fechas del Torneo Clausura 2025. Igualó 2-2 ante UTC de Cajamarca jugando en el Estadio Alberto Gallardo, perdió 3-2 frente a Cusco FC en el Estado Inca Garcilaso de la Vega y el día de ayer empató 0-0 contra Alianza Atlético de Sullana jugando en condición de local. Actualmente se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 15 unidades y a 4 del líder, así que deberán mejorar.

Fuente: Liga1 Te Apuesto

Publicidad

Publicidad

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

ver también ¿Reemplazo de Paolo Guerrero? Alianza Lima se pelea con Sporting Cristal por un delantero figura en Argentina