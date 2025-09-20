La situación de Sporting Cristal hoy en día no es una de las mejores del país. La relación que existe entre los hinchas y el club es bastante complicada. Y la realidad es que hay nombre y apellido por el que se ve este distanciamiento. Se trata de Joel Raffo, que es el dueño del club y desde su llegada al Rímac los ‘celestes’ han ido cayendo en picada.

Su poca inversión en el club para intentar que pueda ser un candidato al título en la Liga 1 es lo que más reclama la hinchada. La cual posiblemente no esté nada feliz al conocer una nueva inversión que planea su presidente. Pues se conoció que estaría interesado en conseguir la compra de un nuevo club del fútbol peruano.

El Grupo Innova con Joel Raffo como protagonista está buscando una compra en el fútbol peruano. Algo al estilo del Grupo City, El Grupo Red Bull, entre otros que existen alrededor del mundo. Pues en este caso están apuntando hacia el sur del país, específicamente en un conjunto del Cusco.

¿Qué equipo busca comprar el Grupo Innova?

En este caso estamos hablando del Juventud Alfa, conjunto de la ciudad del Cusco que está en la pelea por la Liga 3. El cuadro del altiplano nacional se encuentro en la Fase Final del torneo de ascenso en el Grupo D. Su gran rendimiento ha hecho que llame mucho la atención de diferentes empresarios, pero en este caso la propuesta de Sporting Cristal vendría a ser la más atractiva.

Juventud Alfa (Foto: Juventud Alfa).

En este caso, la idea del Grupo Innova con esta compra sería buscar reforzar sus categorías menores. Pues al tener un equipo en el ascenso, podría hacer el préstamo a esta escuadra teniendo de esta forma jóvenes que compitan a un mayor nivel. Lo cual también beneficiaría al primer equipo en un futuro con nuevas promesas que lleguen mejor fogueados.

Sobre la elección de este equipo se basa en el buen rendimiento que vienen teniendo los clubes cusqueños en el país. Cusco FC es el gran candidato de la Liga 1 en este momento junto a Universitario de Deportes. Pero también Deportivo Garcilaso se ve como uno de los más competitivos. Sin mencionar a Cienciano, que siempre está entre los mejores del fútbol peruano.

Juventud Alfa busca el ascenso en la Liga 3

Por otro lado, el cuadro de Juventud Alfa está pasando un gran momento y este fin de semana se juega el todo por el todo en la tercera división peruana. Esto debido a que se disputa la última jornada de la Fase Final en la que va a tener un partido de vida o muerte.

En condición de visitante se enfrentará al Def. José María Arguedas, cuadro que hoy ocupa la segunda plaza del Grupo B. El conjunto de Andahuaylas tiene un total de 9 puntos, mientras los cusqueños 7. Por lo tanto, el único resultado que le sirve a Juventud Alfa para avanzar de fase es ganar, de no lograrlo se despedirá del torneo.

Solo los dos primeros de los cuatro grupos que tienen en esta fase avanzan a los Play-offs finales en busca del ascenso. En total quedarán 8 cuadros de 37 que comenzaron el certamen.

