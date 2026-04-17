Posible once de Alianza Lima ante Cusco FC: el equipo que alista Guede para tomar la cima del Apertura

Alianza Lima y Cusco FC se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la fecha 11 del Torneo Apertura. El cuadro ‘blanquiazul’ apunta a un triunfo que lo sostenga en la pelea por la cima y lo mantenga como serio aspirante al título de la Liga 1.

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En tanto, el elenco ‘dorado’ buscará sumar con el objetivo de seguir mejorando su posición en la tabla. A continuación, revisa las posibles formaciones de ambos equipos.

Alineación de Alianza Lima

Así saldría al campo Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jesús Castillo, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

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Pablo Guede sabe que no puede fallar en la pelea por el liderato del Apertura y apostará por su mejor once junto a su esquema habitual. Alejandro Duarte seguirá en el arco, la defensa se mantendrá sin cambios con Renzo Garcés como referente, y en el mediocampo volverán Esteban Pávez y Jesús Castillo como pivotes, con Jairo Vélez en la creación.

En ofensiva, Kevin Quevedo regresará al equipo titular para aportar desequilibrio, acompañado por un Eryc Castillo motivado tras su último gol. Además, Paolo Guerrero volverá al once en reemplazo de Luis Ramos, quien esperará su oportunidad desde el banco.

Alineación de Cusco FC

Este sería el once con el que Cusco FC saltaría al campo: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolívar; Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Joel Herrera; Lucas Colitto, Gabriel Carabajal y Facundo Callejo.

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Cusco FC llega golpeado tras sus dos derrotas en la Copa Libertadores, aunque ha mostrado una clara evolución en su juego bajo la dirección de Alejandro Orfila. El equipo imperial cuenta con Pedro Díaz como figura en el arco, mientras que en el mediocampo destacan Oswaldo Valenzuela y Diego Soto, pilares en el funcionamiento colectivo.

Su mayor fortaleza está en ataque, con Lucas Colitto y Facundo Callejo —máximo goleador con cinco tantos— como una dupla peligrosa. A ello se suma Gabriel Carabajal, quien aporta desequilibrio en ofensiva y será clave para inquietar a la defensa ‘íntima’.

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DATOS CLAVES

El delantero Paolo Guerrero regresará al once titular de Alianza Lima en reemplazo de Luis Ramos.

El atacante Facundo Callejo es el máximo goleador de Cusco FC con cinco tantos esta temporada.

El técnico Pablo Guede alineará a Alejandro Duarte en el arco para el duelo de la fecha 11.