Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el duelo Los Chankas 2-0 Atlético Grau

El día de hoy empezó una nueva jornada del Torneo Apertura 2026. En el marco de la fecha 11, Los Chankas recibieron a Atlético Grau en uno de los partidos más atractivos del fin de semana ya que no hay duda alguna de que el equipo local viene mostrando un poderío muy importante que lo tiene como uno de los líderes, así que ahora vamos a repasar cómo se movió la tabla de posiciones.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
En cuanto al trámite del encuentro disputado en el Estadio Los Chankas ubicado en la ciudad de Andahuaylas, desde un inicio pudimos apreciar cómo el equipo local logró imponerse en posesión de balón y sobre todo en acciones ofensivas, mientras que Atlético Grau se mostraba resguardado en la zona defensiva para encontrar algún espacio en salidas con velocidad.
Finalmente, y sin ser un resultado sorpresivo por lo que se esperaba en la previa, Los Chankas se impusieron por 2-0 frente a un Atlético Grau que tuvo la posibilidad de descontar y ponerse en partido cuando Raúl Ruidíaz erró un penal de manera increíble. Dicho todo esto, ‘Los Guerreros de Andahuaylas‘ volvieron a los más alto del Torneo Apertura 2026.
La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Los Chankas
|10
|8
|2
|0
|20
|10
|10
|26
|2
|Alianza Lima
|10
|7
|2
|1
|13
|5
|8
|23
|3
|Cienciano
|9
|6
|1
|2
|22
|12
|10
|19
|4
|Universitario
|9
|5
|3
|1
|12
|7
|5
|18
|5
|UTC Cajamarca
|10
|4
|3
|3
|14
|13
|1
|15
|6
|FBC Melgar
|10
|4
|2
|4
|16
|14
|2
|14
|7
|Cusco FC
|9
|4
|1
|4
|12
|10
|2
|13
|8
|CD Moquegua
|10
|4
|1
|5
|11
|15
|-4
|13
|9
|Juan Pablo II
|10
|4
|1
|5
|15
|24
|-9
|13
|10
|Comerciantes Unidos
|9
|3
|3
|3
|13
|13
|0
|12
|11
|Sporting Cristal
|9
|3
|2
|4
|16
|13
|3
|11
|12
|Alianza Atlético
|9
|2
|5
|2
|9
|8
|1
|11
|13
|Deportivo Garcilaso
|9
|2
|4
|3
|9
|10
|-1
|10
|14
|Sport Huancayo
|10
|2
|3
|5
|11
|15
|-4
|9
|15
|ADT
|10
|2
|3
|5
|9
|13
|-4
|9
|16
|Sport Boys
|10
|2
|2
|6
|9
|15
|-6
|8
|17
|Atlético Grau
|10
|1
|4
|5
|5
|12
|-7
|7
|18
|FC Cajamarca
|9
|1
|2
|6
|10
|17
|-7
|5
Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026
Alianza Lima y Los Chankas pelean por ganar el Apertura: el partido clave que define al campeón
Viernes 17 de abril
- Los Chankas 2-0 Atlético Grau | Estadio Los Chankas
Sábado 18 de abril
- FC Cajamarca vs. ADT | 13:00 | Estadio Héroes de San Ramón
- Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos | 15:15 | Complejo Deportivo Juan Pablo II
- Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso | 17:30 | Estadio IPD Huancayo
- Alianza Lima vs. Cusco FC | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 19 de abril
- Sporting Cristal vs. UTC | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo
- Alianza Atlético vs. Sport Boys | 15:00 | Estadio Campeones del 36
- FBC Melgar vs. Universitario | 17:15 | Estadio Monumental UNSA
- Cienciano vs. CD Moquegua | 19:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
DATOS CLAVES
- Los Chankas vencieron 2-0 a Atlético Grau y se mantienen como líderes absolutos con 26 puntos.
- El delantero Raúl Ruidíaz falló un penal clave que pudo significar el descuento para el equipo piurano.
- La victoria en Andahuaylas consolida al equipo local con una racha invicta de 10 partidos jugados.