Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el duelo Los Chankas 2-0 Atlético Grau

El día de hoy empezó una nueva jornada del Torneo Apertura 2026. En el marco de la fecha 11, Los Chankas recibieron a Atlético Grau en uno de los partidos más atractivos del fin de semana ya que no hay duda alguna de que el equipo local viene mostrando un poderío muy importante que lo tiene como uno de los líderes, así que ahora vamos a repasar cómo se movió la tabla de posiciones.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

En cuanto al trámite del encuentro disputado en el Estadio Los Chankas ubicado en la ciudad de Andahuaylas, desde un inicio pudimos apreciar cómo el equipo local logró imponerse en posesión de balón y sobre todo en acciones ofensivas, mientras que Atlético Grau se mostraba resguardado en la zona defensiva para encontrar algún espacio en salidas con velocidad.

Finalmente, y sin ser un resultado sorpresivo por lo que se esperaba en la previa, Los Chankas se impusieron por 2-0 frente a un Atlético Grau que tuvo la posibilidad de descontar y ponerse en partido cuando Raúl Ruidíaz erró un penal de manera increíble. Dicho todo esto, ‘Los Guerreros de Andahuaylas‘ volvieron a los más alto del Torneo Apertura 2026.

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La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS 1 Los Chankas 10 8 2 0 20 10 10 26 2 Alianza Lima 10 7 2 1 13 5 8 23 3 Cienciano 9 6 1 2 22 12 10 19 4 Universitario 9 5 3 1 12 7 5 18 5 UTC Cajamarca 10 4 3 3 14 13 1 15 6 FBC Melgar 10 4 2 4 16 14 2 14 7 Cusco FC 9 4 1 4 12 10 2 13 8 CD Moquegua 10 4 1 5 11 15 -4 13 9 Juan Pablo II 10 4 1 5 15 24 -9 13 10 Comerciantes Unidos 9 3 3 3 13 13 0 12 11 Sporting Cristal 9 3 2 4 16 13 3 11 12 Alianza Atlético 9 2 5 2 9 8 1 11 13 Deportivo Garcilaso 9 2 4 3 9 10 -1 10 14 Sport Huancayo 10 2 3 5 11 15 -4 9 15 ADT 10 2 3 5 9 13 -4 9 16 Sport Boys 10 2 2 6 9 15 -6 8 17 Atlético Grau 10 1 4 5 5 12 -7 7 18 FC Cajamarca 9 1 2 6 10 17 -7 5

Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026

Viernes 17 de abril

Los Chankas 2-0 Atlético Grau | Estadio Los Chankas

Sábado 18 de abril

FC Cajamarca vs. ADT | 13:00 | Estadio Héroes de San Ramón

Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos | 15:15 | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso | 17:30 | Estadio IPD Huancayo

Alianza Lima vs. Cusco FC | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva

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Domingo 19 de abril

Sporting Cristal vs. UTC | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo

Alianza Atlético vs. Sport Boys | 15:00 | Estadio Campeones del 36

FBC Melgar vs. Universitario | 17:15 | Estadio Monumental UNSA

Cienciano vs. CD Moquegua | 19:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Los Chankas vencieron 2-0 a Atlético Grau y se mantienen como líderes absolutos con 26 puntos .

vencieron a y se mantienen como líderes absolutos con . El delantero Raúl Ruidíaz falló un penal clave que pudo significar el descuento para el equipo piurano.

falló un penal clave que pudo significar el descuento para el equipo piurano. La victoria en Andahuaylas consolida al equipo local con una racha invicta de 10 partidos jugados.