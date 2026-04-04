¿Quién es el árbitro del clásico Universitario vs. Alianza Lima?

Se viene el primer clásico del 2026, el cual podría ser vital para las aspiraciones de Universitario de Deportes y Alianza Lima en busca de salir ganadores del Torneo Apertura. Por eso, es muy importante el árbitro que estará dirigiendo este juego, pero al parecer la elección de la CONAR ha generado un poco de polémica. Debido a que el juez principal es uno de los que normalmente tiene grandes fallos.

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El elegido en este caso es Jordi Espinoza, quien ha tenido muchos errores y con un historial que no lo favorece mucho. Esto sin duda alguna podría ser un arma de doble filo para este partido, pues antecedentes no son los mejores y podría terminar siendo vital para que le partido tenga un rumbo u otro en este importante fecha.

Jordi Espinoza arbitrando (Foto: CONAR).

Las polémicas de Jordi Espinoza

Esta temporada el cuadro de Sport Boys levantó la voz cuando pusieron a Espinoza en un partido ante Alianza Lima. Ya que anteriormente había cometido grasos errores en contra de los ‘chalacos’. Por eso, dejaron un mensaje en sus redes sociales, buscando que se pueda dar la justicia en la cancha, pues consideran que no es un árbitro pertinente.

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Comunicado de Sport Boys (Foto: Sport Boys).

Hay que precisar que el último clásico del fútbol peruano tuvo al mismo árbitro. Este estuvo presente en el 0-0 que se disputó en el Monumental, en este caso tuvo acciones en contra de ambos clubes. Por un lado, en la ‘U’ se quejaron por medio de Álvaro Barco, ya que no gustó las decisiones que se tomaron. Por otro, el cuadro ‘Blanquiazul’ tuvo dos expulsiones y consideraron que fueron innecesarias.

Por esa razón, ya hay un antecedente que lo marca a Espinoza para este importante partido. En el que tiene como misión tratar de impartir justicia y no terminar siendo el protagonista. Lo cual habrá que averiguar si lo consigue en este juego, en el que seguramente se jugará con mucha pierna fuerte.

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¿Cuándo es el Clásico?

Este sábado 4 de abril se jugará una nueva edición del Clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Este juego se disputará en el Estadio Monumental de Ate, desde las 20:00 horas de Perú y se espera un lleno total en un juego con solo hinchada local. La transmisión del juego será por medio de L1 Max, pero podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

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