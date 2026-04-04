Tras tragedia en Matute, la decisión de Municipalidad a pocas horas del clásico entre Universitario y Alianza Lima

El día de ayer se vivieron momentos trágicos en los alrededores del Estadio Alejandro Villanueva. Una presunta trifulca entre hinchas de Alianza Lima habría desatado un total descontrol en las calles, a tal punto de que hubo más de 40 heridos y lamentablemente una persona fallecida. Frente a dicha situación, y a horas del clásico del fútbol peruano, las autoridades tomaron medidas.

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Juan Carlos Velasco, ministro de Salud: Un fallecido y 47 heridos dejó incidente en estadio Matute. Continúan las investigaciones



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Desde la Municipalidad de La Molina estuvieron muy al pendiente de lo ocurrido hace algunas horas en el distrito de La Victoria y no quieren sorpresas en la organización del duelo entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima. Por ende es que, de acuerdo a una información de ‘Canal N‘, se pudo conocer que ya se coordina con la Policía para el control de accesos, tránsito y seguridad.

Resulta que las planificaciones de hoy indican que la seguridad se reforzará con 200 efectivos policiales en los alrededores del Estadio Monumental. Además, habrán drones, grúas específicas para estar consciente de todo lo que pueda ocurrir, personal especial de transportes, fiscalización, gestión de riesgos y brigada canina para mantener el orden de los asistentes el clásico.

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Fuente: Canal N.

Entre las recomendaciones más importantes de las autoridades correspondientes para el duelo de esta noche entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, informaron que las puertas del Estadio Monumental abrirán a las 17:00 horas ya que el pitazo inicial está programado para las 20:00 horas. Eso sí, la idea es que los asistentes vayan con anticipación para justamente evitar cualquier riesgo.

El comunicado oficial de la Liga 1 sobre la organización del clásico entre Universitario vs. Alianza Lima

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Luego de los incidentes ocurridos el día de ayer en horas de la noche en los exteriores del Estadio Alejandro Villanueva, desde los canales digitales de la Liga 1 mostraron mucha empatía y anunciaron que se vienen dando todas las investigaciones al respecto. Además, no dudaron en revelar que el desarrollo del clásico del fútbol peruano no correo peligro y se jugará con normalidad.

“Expresamos nuestro más profundo pesar por los lamentables hechos ocurridos en el Estadio Alejandro Villanueva, durante las actividades previas al partido ante Universitario de Deportes, organizadas por el Club Alianza Lima. Extendemos nuestras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad con todos los heridos, deseándoles una pronta recuperación”; expresó la Liga 1 en primera instancia.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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Luego, llegó la confirmación del duelo entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima esta noche en el Estadio Monumental. “Asimismo, se informa que el encuentro programado para el sábado 4 de abril se mantiene conforme a lo establecido, en coordinación con las autoridades correspondientes“.

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